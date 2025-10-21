פרסום ראשון: בשל המצב הביטחוני המתוח, הוחלט הערב סופית כי "הדלקת הרבבות" של המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן תועתק לבירה • רחובות ירמיהו ושמגר ייסגרו לקליטת עשרות האלפים • אחרי הדרמות בבית שמש והמתחם במירון: ירושלים נערכת לאירוע חסר תקדים • כל הפרטים (חסידים)
רבבות מתפללים נהרו היום להילולת שמעון הצדיק בירושלים. בערוב היום העלה המקובל הגה"צ רבי יעקב עדס את אבוקת האש במעמד ההדלקה המרכזית, כשהמונים מעתירים בזמן זה לישועות | לדברי העסקנים, ההילולא "יהפוך למירון של ירושלים" | צפו (חרדים)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק הדליק שלהבת אש קודש באתרא קדישא מירון, במתחם 89 | לדברי החסידים, האדמו"ר המתנזר כל השנה מכספי המדינה, ביקש מראשי החסידות שהם יממנו את כל ההילולא במקום - החל מההגברה, הכשרת השטח וכמובן ההדלקה | שוקי לרר בחר להשתתף בהדלקה הקדושה ומגיש גלריה מרהיבה (חסידים)
האדמו"ר מלעלוב ששבת בשבת האחרונה באתרא קדישא מירון, העלה בצאת השבת שלהבת אש קודש במדורת האש בחצר התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי | מתי מעט היו המשתתפים במעמד הנשגב, לאור המצב הביטחוני בארץ. אולם, דוד כהן הצליח כמו תמיד להשתחל פנימה, ומגיש תיעוד מרהיב מהמעמד נורא ההוד (חסידים)
האדמו"ר מלעלוב שהה בשבת קודש פרשת בהעלותך במירון, סמוך לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, כמסורת אדמו"רי החסידות מזה למעלה משמונים שנה. השנה בשל המצב הבטחוני, השבת בוטלה לציבור אך האדמו"ר שהה במקום עם קבוצה מחסידיו (חסידים)
מנהג העלייה לציון הרשב"י הוא קדום ומוזכר כבר מזה דורות, אך מתי החל מנהג העלייה לציון בל"ג בעומר? ומדוע יום זה הוא יום בו פוסקים ממנהגי האבלות? | תיאורי העליות להר מירון מפי גדולי ישראל בדורות עברו (יהדות)