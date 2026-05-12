מהלך דרמטי נרשם היום (שלישי) במסדרונות הכנסת, כאשר מרכזת האופוזיציה ח"כ מירב בן ארי פנתה ביום ראשון בבקשה דחופה ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה, בדרישה לכנס נשיאות טלפונית עוד באותו יום על מנת לקדם את חוק פיזור הכנסת ה-25 כבר למחרת במליאה.

"לאור שינוי הנסיבות ותמיכת חברי הכנסת מדגל התורה בפיזור הכנסת, אבקש לקיים נשיאות טלפונית עוד היום", כתבה בן ארי במכתבה הרשמי. המכתב הועבר גם למזכיר הכנסת עו"ד דן מרזוק וליועצת המשפטית לכנסת עו"ד שגית אפיק.

הבקשה מגיעה על רקע ההחלטה הדרמטית של ראש הישיבה הגר"ד לנדו שליט"א להורות לחברי הכנסת של דגל התורה לפעול לפיזור הכנסת בהקדם האפשרי, בעקבות המשבר סביב חוק הגיוס. ההחלטה סימנה את קריסת הברית הפוליטית הממושכת בין הציבור החרדי לראש הממשלה בנימין נתניהו.