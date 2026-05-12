בבלי
יוקדם פיזור הכנסת?

האופוזיציה דורשת הצבעה מחר על פיזור הכנסת • החרדים: ההחלטה תתקבל ברגע האחרון

מרכזת האופוזיציה פונה ליו"ר הכנסת בדרישה לכנס נשיאות טלפונית היום • "לאור תמיכת דגל התורה בפיזור" - בקשה לקדם הצבעה מחר | הסיעות החרדיות: נחליט ברגע האחרון (פוליטי מדיני)

הכנסת (צילום: אוליבייה פיטוסי/Flash90)

מהלך דרמטי נרשם היום (שלישי) במסדרונות הכנסת, כאשר מרכזת האופוזיציה ח"כ מירב בן ארי פנתה ביום ראשון בבקשה דחופה ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה, בדרישה לכנס נשיאות טלפונית עוד באותו יום על מנת לקדם את חוק פיזור הכנסת ה-25 כבר למחרת במליאה.

"לאור שינוי הנסיבות ותמיכת חברי הכנסת מדגל התורה בפיזור הכנסת, אבקש לקיים נשיאות טלפונית עוד היום", כתבה בן ארי במכתבה הרשמי. המכתב הועבר גם למזכיר הכנסת עו"ד דן מרזוק וליועצת המשפטית לכנסת עו"ד שגית אפיק.

הבקשה מגיעה על רקע ההחלטה הדרמטית של ראש הישיבה הגר"ד לנדו שליט"א להורות לחברי הכנסת של דגל התורה לפעול לפיזור הכנסת בהקדם האפשרי, בעקבות המשבר סביב . ההחלטה סימנה את קריסת הברית הפוליטית הממושכת בין הציבור החרדי לראש הממשלה .

