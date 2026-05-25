בעקבות גל הטרור הבלתי פוסק של רחפני הנפץ מלבנון, קיבלה ישראל הערב (שני) החלטה אסטרטגית להפסיק להכיל את פעולות הטרור של חיזבאללה ולהגיב.

על פי תדרוכים מגורמים בכירים במערכת הביטחון, ישראל קיבלה גיבוי מארצות הברית לחזור ולתקוף באופן משמעותי בלבנון. ההחלטה מגיעה על רקע שורת הפרות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, כאשר רק הבוקר התפוצצו שלושה רחפני נפץ בשטח ישראל, אחד מהם פגע ישירות בבית במטולה. אתמול נרשמו לא פחות מ-30 רחפני נפץ שהתפוצצו באזור הגבול בשעות הבוקר בלבד. באל ג'זירה דווח מפי בכיר אמריקני כי אכן, ארצות הברית מודעת לחזרה ללחימה, לדבריו: "חיזבאללה התעלם שוב ושוב מהבקשות להפסיק את היריענגד ישראל, כולל האזהרה האחרונה. ולכן, זכותה של ישראל להגיב על כך - ממשל טראמפ זה לא ממשל ביידן". העיתונאי ירון אברהם מסר כי "נראה שישראל הצליחה לשכנע את טראמפ שהיא חייבת לפעול בלבנון בעוצמה ושזה גם האינטרס האמריקאי". הגיבוי האמריקאי מהווה שינוי משמעותי במדיניות, ומאפשר לישראל חופש פעולה רחב יותר מול ארגון הטרור.

אזהרות חריגות לתושבי לבנון

במקביל להחלטה, פרסם צה"ל הערב אזהרה חריגה לתושבי לבנון, לפיה בשעות הקרובות יפעל בעוצמה אל מול תשתיות טרור של חיזבאללה במרחב העיר צור ומחנות הפליטים שמסביבה. "בעקבות הפרת הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, בשעות הקרובות צה"ל יפעל בעוצמה", נכתב בהודעת הצבא.

צה"ל קרא לתושבים שבתיהם יסומנו באדום במפות שעתידות להתפרסם לפנות מייד. "כל מי שימצא בקרבת פעילי חיזבאללה, תשתיותיו או אמצעי הלחימה שלו, מסכן את חייו", הובהר בהודעה.

הערוץ הלבנוני אל-ג'דיד דיווח על צעדי מנע ופינויים זמניים שננקטים בדאחיה של ביירות בשעות הלילה מחשש להסלמה מצד ישראל. הדיווחים מלבנון משקפים את החשש הגובר בקרב תושבי המובלעת השיעית מפני תקיפות ישראליות נרחבות.

רקע: המחיר הכבד של טרור הרחפנים

ההחלטה על שינוי המדיניות מגיעה לאחר שישראל שילמה מחיר כבד בטרור הרחפנים של חיזבאללה. אתמול הותר לפרסום כי סמל נהוראי לייזר הי"ד, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, נפל מרחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון.

אלפי תושבי אילת ליוו היום את הלוחם הצעיר למנוחות, כאשר העיר כולה התעטפה באבל. ראש העיר אלי לנקרי כינה אותו "גיבור ישראל שהיה מטובי בניה של אילת". הלוויה המונית זו הדגישה את הכאב העמוק שגורם טרור הרחפנים למשפחות ישראליות.

בנוסף, ראש מועצה אזורית מעלה יוסף הודיע הערב על השבתת הלימודים מחר ביישובי הציר הצפוני הסמוכים לגדר. "לא אקח שום סיכון מיותר ולא אאפשר לילדים שלנו או לצוותי ההוראה להפוך למטרה עבור האויב", הבהיר ראש המועצה.

פעילות צה"ל בדרום לבנון

כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות אינטנסיבית בדרום לבנון למרות ההגבלות המדיניות. לפני ימים ספורים תקפו כוחות הצבא אתר לייצור אמצעי לחימה של חיזבאללה במרחב צור, שהוקם במבנה ששימש בעבר כמרפאה אזרחית, במרחק מטרים בודדים ממסגד.

לאחר התקיפה זיהו כוחות הצבא פיצוצי משנה במבנה - עדות ברורה לנוכחות אמצעי לחימה ותחמושת במקום. התקיפה מצטרפת לשורה ארוכה של מקרים בהם חיזבאללה מנצל באופן שיטתי תשתיות אזרחיות למטרות צבאיות.

דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, הבהיר היום בהודעה חריגה כי אין מחסור בציוד למניעת רחפנים, וכי הרמטכ"ל עוסק בנושא באופן אישי. "צה"ל כולו, והרמטכ"ל באופן אישי, עוסקים בכך ללא הרף. חשוב לנו לומר - אין מחסור בציוד", מסר.

התנגדות פוליטית להסכם עם איראן

במקביל להתפתחויות הביטחוניות, השר לשעבר בני גנץ תקף את ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, ואיגף את הממשלה מימין. "אסור בשום פנים ואופן לקבל את הפסקת הלחימה בלבנון כחלק מהסכם עם איראן", כתב גנץ.

גנץ הזהיר מפני השלכות אסטרטגיות חמורות: "אי אפשר לקבל מצב שבו דווקא כשהציבור הלבנוני מתחיל להפנים שחיזבאללה פוגע בו - מדינת ישראל תאפשר להפוך אותו למגן לבנון". דבריו משקפים את החשש בקרב גורמים ביטחוניים מפני הסכם שיגביל את חופש הפעולה של ישראל.

"זה המקרה שבו ישראל צריכה להגיד לארה"ב - לא", סיכם גנץ את עמדתו. עם זאת, הגיבוי האמריקאי שהתקבל הערב להגברת התקיפות בלבנון עשוי להעיד על שינוי בעמדה האמריקאית, או לפחות על הבנה לצורך הישראלי לפעול בעוצמה מול חיזבאללה.