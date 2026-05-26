צה"ל פועל קרקעית בלבנון מעבר לקו הצהוב

כעת ניתן לפרסם באישור הצנזורה הצבאית: כוחות צה"ל פועלים קרקעית בדרום לבנון מעבר לקו הצהוב, במרחב נהר הליטאני. מדובר בפעילות מבצעית אינטנסיבית שמטרתה השמדה שיטתית של תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה.

כפי שדיווחנו, ישראל קיבלה החלטה להפסיק להכיל את פעולות הטרור של חיזבאללה ולהגיב בעוצמה. על פי תדרוכים מגורמים בכירים במערכת הביטחון, ישראל קיבלה גיבוי מארצות הברית לחזור ולתקוף באופן משמעותי בלבנון, בעקבות שורת הפרות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור.

הפעילות המבצעית נמשכת בהתאם להנחיות הדרג המדיני, תוך התמקדות בשתי משימות מרכזיות: השמדה שיטתית של תשתיות טרור ואיתור מחסני נשק ורקטות שהקים חיזבאללה לאורך השנים בדרום לבנון.