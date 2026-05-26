בבלי
באישור הצנזורה

צה"ל פועל קרקעית בלבנון מעבר לקו הצהוב

באישור הצנזורה: כוחות צה"ל פועלים במרחב נהר הליטאני • פעילות מבצעית נרחבת להשמדת תשתיות טרור | הפרטים המלאים (צבא וביטחון)

פעילות כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני במרחב הליטאני (צילום: דובר צה"ל)

כעת ניתן לפרסם באישור הצנזורה הצבאית: כוחות צה"ל פועלים קרקעית בדרום לבנון מעבר לקו הצהוב, במרחב נהר הליטאני. מדובר בפעילות מבצעית אינטנסיבית שמטרתה השמדה שיטתית של תשתיות טרור של ארגון .

כפי שדיווחנו, ישראל קיבלה החלטה להפסיק להכיל את פעולות הטרור של חיזבאללה ולהגיב בעוצמה. על פי תדרוכים מגורמים בכירים במערכת הביטחון, ישראל קיבלה גיבוי מארצות הברית לחזור ולתקוף באופן משמעותי בלבנון, בעקבות שורת הפרות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור.

הפעילות המבצעית נמשכת בהתאם להנחיות הדרג המדיני, תוך התמקדות בשתי משימות מרכזיות: השמדה שיטתית של תשתיות טרור ואיתור מחסני נשק ורקטות שהקים חיזבאללה לאורך השנים בדרום לבנון.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר