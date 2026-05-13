צה"ל פתח בגל תקיפות נגד חיזבאללה בדרום לבנון

דובר צה"ל מודיע כי צה"ל החל כעת (רביעי) לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון.

סמוך לשעה 09:00 בבוקר פרסם דובר צה"ל בערבית תא"ל אביחי אדרעי אזהרת פינוי למספר כפרים בדרום לבנון.

"אזהרה דחופה אל תושבי לבנון", כתב דובר צה"ל, "ובמיוחד אל תושבי הכפרים הבאים: מעשוק, ינוח, ברג׳ א-שמלי, חלוסית אל-פוקא, דבעל, עבסיה - הפרת הפסקת האש מאלצת את צה"ל לפעול כנגד תשתיות חיזבאללה".

דובר צה"ל הדגיש כי "צה"ל אינו מעוניין לפגוע בכם ולמען ביטחונכם, עליכם לפנות את בתיכם, ולנוע באופן מידי למרחק של 1,000 מטרים לפחות אל מחוץ לכפריכם

"כל מי שימצא בקרבת פעילי חיזבאללה, מתקניו או אמצעי הלחימה שלו, עלול לסכן את חייו".