במסגרת ישיבת הממשלה החגיגית לציון יום ירושלים, אישרה הממשלה את הצעתם המשותפת של שר הבריאות ח"כ אוריאל בוסו ושר ירושלים ומסורת ישראל מאיר פרוש, להקמת צוות בין-משרדי שיגבש מתווה לקידום שילוב חרדים בלימודי רפואה. ההצעה גובשה בשיתוף פעולה עם משרד העבודה | כל הפרטים (חרדים)
ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה השתתפו בעצרת לציון יום ירושלים בישיבת "מרכז הרב", והביקור לווה במספר אנקדוטות מעניינות | מאיחולי מזל טוב לנישואי הבן ועד התמונה ההיסטורית שקיבל | סיקור ותיעוד (פוליטי)
ישיבת הממשלה שהתכנסה היום לרגל יום ירושלים, אישרה 15 החלטות מיוחדות להשקעה בפיתוח וקידום עיר של עיר הבירה | ההצעות לשיפור ופיתוח העיר הועברו ממגוון גדול של משרדי הממשלה | השר פרוש: "אישרנו היום שורה של החלטות חשובות ומשמעותיות לצורך קידום העיר" (חדשות)
אלפים השתתפו בתפילת ערבית ושחרית חגיגית ברחבת הכותל המערבי לציון יום ירושלים, בהשתתפות רבנים ואישי ציבור | הציבור נשאו תפילה לשלום חיילי צה"ל, לשחרור כל החטופים משבי האכזרי אצל החמאס ולשלום עם ישראל (חרדים)
שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי שיגר ברכה מיוחדת לרגל יום ירושלים, כאשר הוא מאשר שירושלים היא בירתה ה"בלתי מחולקת של העם היהודי" | לאחר ימים של קרירות מצדה של וושינגטון, מזכיר המדינה מרקו רוביו צייץ את הפוסט מחדש (מדיני)