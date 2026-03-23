חוב של מאות שקלים תפח במאות שקלים נוספים ואף עיקול חשבון הבנק שלו בגלל מכתב שנשלח לכתובת חסרה: המקרה המקומם של תושב העיר שגילה את העיקול רק בדיעבד, ומה התשובה שקיבל מהנציגה בשטח? האם ייתכן שגם אתם שילמתם ריביות מיותרות בגלל כשל טכני במשלוח? (חרדים, כלכלה)
גבר בריטי נקנס בסכום של 250 לירות שטרלינג (כ-1000 שקלים), לאחר שירק על הקרקע עלה שנכנס לפיו בעקבות משב רוח | חבר המועצה המחוזית בה אירעה התקרית, אדריאן פינדלי, טען כי תושבים זועמים נוספים פנו אליו לאחר שחוו מקרים דומים (בעולם)
ראשי הערים הגדולות בישראל - ליאון וחולדאי, פנו במכתב משותף לשרי התחבורה, המשפטים והביטחון הלאומי ובו הם ביקשו: "העניקו לפקחים העירוניים סמכויות לאכוף את החוק האוסר על כניסת רכבים לצומת חסום" (חדשות בארץ)
נער יהודי שהותקף קשות על ידי פקחי תחבורה ערבים, נדרש לשלם קנס שהוצא במהלך האירוע וממשיך לקבל דרישות תשלום ממשרד התחבורה, למרות שתלונתו נחקרת במשטרה | בגלל הזמן שחלף במשרד התחבורה לא מטפלים בערעור | עורך דינו של הנער: "התעללות של ממש" (בארץ)