תמונת הרכב מאחור ששחררה החברה כטייזר ( צילום: Lotus )

בתפנית דרמטית שמטלטלת את עולם מכוניות העל, חברת לוטוס (Lotus) הודיעה רשמית על שינוי כיוון אסטרטגי: המותג הבריטי, שהתחייב בעבר להפוך לחשמלי לחלוטין עד שנת 2028, נסוג מהחלטתו ומכריז על פיתוחה של מכונית על חדשה בעלת מנוע V8 היברידי. הדגם החדש, שזוכה כרגע לשם הקוד "Type 135", צפוי להגיע לכבישים ב-2028 ולסמן את חזרתו של מנוע ה-V8 ללוטוס לראשונה מאז הופסק ייצור האספרי (Esprit) בשנת 2004.

האסטרטגיה החדשה: חשמל זה לא הכל ההכרזה של לוטוס אינה רק על דגם חדש, אלא על שינוי תפיסתי כולל המכונה "גישה רב-ערוצית". בעוד שתעשיית הרכב כולה חוותה בשנים האחרונות דחיפה מסיבית לעבר הנעה חשמלית מלאה (BEV), בלוטוס זיהו כי דרישות השוק וקהל הלקוחות של מכוניות הקצה עדיין מחפשים את הריגוש, הסאונד והגמישות שמציעים מנועי הבערה הפנימית. מעתה, לוטוס תציע תמהיל של דגמי בנזין, היברידיים וחשמליים, כדי להבטיח את הישרדותה הכלכלית והתחרותית.

הדמיה של הרכב ( צילום: רשתות חברתיות )

ביצועים של מסלול, טכנולוגיה של המחר

ה-"Type 135" מיועדת להיות אחת המכוניות החזקות ביותר בהיסטוריה של המותג. על פי הפרסומים, יחידת ההנעה תשלב מנוע V8 – ככל הנראה בנפח 4.0 ליטר עם טורבו כפול מבית מרצדס-AMG (השותפה הטכנית של לוטוס) - יחד עם מערכת היברידית מתקדמת. ההספק המשולב צפוי לחצות את רף ה-1,000 כוחות סוס.

מעניין לציין כי לוטוס בחרה בתצורה היברידית רגילה (HEV) ולא בהיברידית נטענת (PHEV). ההחלטה נובעת מהרצון לחסוך במשקל מיותר של סוללות גדולות, ובכך לשמור על ה-DNA המפורסם של החברה: "פשטות והוספת קלילות".

עיצוב: מחווה לעבר, מבט לעתיד

מבחינה עיצובית, המכונית מפותחת במרכז העיצוב של לוטוס בקובנטרי. היא צפויה לשאוב השראה מרכב הקונספט החשמלי "Theory 1" שהוצג ב-2024, אך תשלב אלמנטים קלאסיים המזכירים את האספרי המיתולוגית. התוצאה צפויה להיות מכונית בעלת צללית אווירודינמית קיצונית, כונסי אוויר רחבים להזנת מנוע הבנזין, ודיפוזר אחורי אגרסיבי שיאכלס את פתחי הפליטה.

תא הנוסעים צפוי להיות ממוקד נהג בסגנון מכוניות מרוץ, עם דגש על חומרים קלים ומערכות אינטראקציה דיגיטליות מתקדמות.

האספרי המיתולוגית ( צילום: רשתות חברתיות )

ייצור אירופאי

למרות הבעלות הסינית של קונצרן ג'ילי (Geely), לוטוס מדגישה כי ה-"Type 135" תיוצר באירופה, ככל הנראה במפעל האם בהת'ל, אנגליה. הייצור יתבצע לצד דגמי האמירה (Emira) והאוויה (Evija), מה שמחזק את מעמדו של המפעל כמרכז המצוינות של המותג למכוניות ספורט ועל.

המהלך של לוטוס מצטרף למגמה רחבה יותר בקרב יצרניות רכבי היוקרה והספורט (כמו פרארי ולמבורגיני), המבינות כי הדרך לעתיד ירוק עוברת דרך פתרונות היברידיים שאינם מוותרים על חוויית הנהיגה המסורתית. עבור חובבי המותג, חזרתו של מנוע ה-V8 היא ללא ספק בשורה של פעם בדור.