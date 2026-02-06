מדענים מאוניברסיטת צ’ונג־אנג בדרום קוריאה פיתחו גנרטור חשמלי חדשני המפיק אנרגיה מחלקיקי אבק הנעים באוויר דחוס - מערכת חסרת חיכוך הנשענת על עקרונות הטורבינה הבליידלסית של ניקולה טסלה מלפני יותר ממאה שנה | החוקרים טוענים כי מדובר בפריצת דרך טכנולוגית שעשויה לשנות את הדרך שבה מיוצרת אנרגיה במתקנים תעשייתיים (טכנולוגיה)
ענקית הרכב החשמלי מודיעה על הפסקת הייצור של דגמי Model S ו‑Model X לאחר יותר מעשור על הכביש | פסי הייצור במפעל בפרימונט, קליפורניה, יוסבו לייצור רובוטי Optimus ההומנואידיים, כחלק ממיקוד אסטרטגי חדש בהובלת אלון מאסק | במקביל, החברה פרסמה דוחות כספיים עם ירידה ברווח - אך עם מבט ברור לעתיד של אוטונומיה ובינה מלאכותית (רכב)