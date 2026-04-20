שני גברים נהרגו בהתהפכות רכב קשה בצפון הגולן

שני גברים, בני 50 ו-60, נהרגו היום (שני) בתאונת דרכים קטלנית בצפון הגולן. הרכב בו נסעו התהפך סמוך לבריכת רם, והשניים חולצו בידי לוחמי כבאות והצלה כשהם ללא סימני חיים.

בשעה 15:44 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירדן על רכב שהתהפך באזור בריכת רם. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום מצאו את הרכב הפוך ומרוסק, עם פגיעות פח משמעותיות.

פרמדיק מד"א טלעת עבד אל ולי תיאר את הזירה הקשה: "ראינו רכב הפוך, מרוסק עם פגיעות פח משמעותיות. בתוכו נלכד גבר כבן 50 ולצידו שכב גבר כבן 60, שניהם היו מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופם".

צוותי מד"א ביצעו בדיקות רפואיות מקיפות, אך למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותם של שני הגברים בזירה. השניים סבלו מחבלה רב מערכתית כתוצאה מעוצמת ההתהפכות.

נסיבות התאונה הקטלנית נמצאות בבירור המשטרה. כוחות הביטחון פועלים לברר את הגורמים שהובילו להתהפכות הרכב באזור בריכת רם.