תאונה קטלנית בגולן

שני גברים נהרגו בהתהפכות רכב קשה בצפון הגולן

שני גברים בני 50 ו-60 נהרגו בהתהפכות רכב סמוך לבריכת רם • הרכב התהפך והתרסק, השניים חולצו ללא סימני חיים | פרטי התאונה הקשה (בארץ)

זירת התאונה (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

שני גברים, בני 50 ו-60, נהרגו היום (שני) בתאונת דרכים קטלנית בצפון הגולן. הרכב בו נסעו התהפך סמוך לבריכת רם, והשניים חולצו בידי לוחמי כבאות ו כשהם ללא סימני חיים.

בשעה 15:44 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירדן על רכב שהתהפך באזור בריכת רם. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום מצאו את הרכב הפוך ומרוסק, עם פגיעות פח משמעותיות.

פרמדיק מד"א טלעת עבד אל ולי תיאר את הזירה הקשה: "ראינו רכב הפוך, מרוסק עם פגיעות פח משמעותיות. בתוכו נלכד גבר כבן 50 ולצידו שכב גבר כבן 60, שניהם היו מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופם".

צוותי מד"א ביצעו בדיקות רפואיות מקיפות, אך למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותם של שני הגברים בזירה. השניים סבלו מחבלה רב מערכתית כתוצאה מעוצמת ההתהפכות.

נסיבות התאונה הקטלנית נמצאות בבירור המשטרה. כוחות הביטחון פועלים לברר את הגורמים שהובילו להתהפכות הרכב באזור בריכת רם.

תוכן שאסור לפספס:

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

