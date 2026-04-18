מטוסי אפאצ'י מדגם AH-64 טסים מעל מיצר הורמוז, אתמול ( צילום: סנטקום )

התייעצות ביטחונית דחופה ומכרעת התקיימה הערב (מוצאי שבת) בבית הלבן, בעקבות ההסלמה החמורה במשבר סביב מצר הורמוז והחלטת איראן לסגור אותו שוב למעבר. המתיחות בין המעצמות מגיעה לשיא, כאשר בארצות הברית מזהירים מפני השלכות הרות אסון ואינם שוללים תגובה צבאית.

בכיר אמריקני מסר הערב בשיחה עם עיתונאים: "אם לא תהיה פריצת דרך משמעותית עוד היום, המלחמה עשויה להתחדש בימים הקרובים ממש". הדברים מגיעים על רקע הערכת מצב מחודשת שנערכה בבית הלבן, שלושה ימים בלבד לפני תום מועד הפסקת האש.

מימין מצר הורמוז בתמונת לווין, משמאל הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

"הם מנסים להתחכם" כזכור, רק אתמול טען הנשיא טראמפ כי הסכם נמצא "מעבר לפינה", אולם הצעדים האחרונים של איראן הביכו את הממשל האמריקני. מוקדם יותר היום, עלתה המתיחות שלב נוסף כאשר איראן החליטה לסגור את מצר הורמוז, פחות מיממה לאחר ששר החוץ עראקצ'י בישר על פתיחתו המחודשת. מפקדת החירום האיראנית "ח'אתם אל-אנביאא'" הודיעה כי השליטה במצר חוזרת לידי הכוחות האיראנים וכי המעבר בו ייפסק לחלוטין עד לסיום סופי של המלחמה. הנשיא טראמפ לא נותר חייב והגיב בחריפות בבית הלבן: "הם מנסים להתחכם. הם רצו לסגור שוב את המצר, אבל הם לא יכולים לסחוט אותנו".

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

למרות הטון התוקפני, בתשובה לשאלות עיתונאים מאוחר יותר, ניסה טראמפ לשדר אופטימיות זהירה: "יש לנו שיחות טובות מאוד עם איראן, זה מתקדם טוב. יהיה לנו עוד מידע עד סוף היום. אנחנו מדברים איתם".

תוכנית אמריקנית: השתלטות על מכליות

הערב דווח בעיתון "וול סטריט ג'ורנל" כי צבא ארצות הברית אינו מסתפק בהצהרות, ומתכנן להשתלט באופן פעיל על מכליות נפט הקשורות לאיראן במצר הורמוז, כבר בימים הקרובים. צעד זה, אם ימומש, עלול להוביל לעימות ישיר ומסוכן בין הצי האמריקני לכוחות משמרות המהפכה.

על פי הדיווחים, המו"מ הקדחתני נמשך בערוצים שונים. רמטכ"ל פקיסטן שוהה בימים האחרונים באיראן ומנהל משם את המגעים בין וושינגטון לטהראן, כאשר הנשיא טראמפ עצמו עלה כמה פעמים על קו הטלפון והשתתף בשיחות.

משחתת במצרי הורמוז ( צילום: סנטקום )

התקדמות בנושא הגרעין

באיראן טענו היום כי ארצות הברית הגישה הצעות חדשות וכי הן נבחנות כעת. מקור המעורב בפרטים סיפר כי למרות ההסלמה המחריפה בשטח, דווקא נרשמה התקדמות מסוימת במשא ומתן בנושא העשרת האורניום ומאגר האורניום המועשר שברשות איראן.

על פי דיווחים קודמים, במוקד המגעים עומדת הצעת פשרה ולפיה איראן תוותר על מאגר האורניום המועשר שלה בתמורה להפשרת כעשרים מיליארד דולר מכספים איראניים מוקפאים ברחבי העולם. עם זאת, עדיין נותרו פערים משמעותיים בין הצדדים.

נכון לשעה זו, אין מועד שנקבע לפגישה רשמית נוספת בין נציגי איראן וארצות הברית, והעולם כולו נושא עיניים לבית הלבן בציפייה למוצא פיו של הנשיא טראמפ "עד סוף היום".