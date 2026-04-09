האם האזעקות בכל זאת ימשיכו במרכז הארץ למרות הפסקת האש?

המורדים החות'ים בתימן מאיימים על ישראל גם היום (חמישי), על רקע המשך המתקפות כלפי חיזבאללה בלבנון. חיזאם אל-אסד, בכיר בחות'ים, הצהיר בחשבון שלו ברשת X כי הפעילות הצבאית של ישראל בלבנון "לא תישאר ללא מענה" מצד תימן.

הצהרה זו מצטרפת למסר שפרסם אמש מוחמד אל-בוח'ייתי, בכיר נוסף בארגון, שבחר לפנות לציבור הישראלי בשפה העברית. בוח'ייתי כתב אמש כי כל תוקפנות נגד לבנון תיענה בתגובה תימנית בעוצמה חסרת תקדים, והדגיש כי החות'ים מחויבים לסיוע לחיזבאללה ללא קשר לסיכונים הכרוכים בכך.

במקביל לאיומים מדרום, המציאות הביטחונית בצפון הארץ ממשיכה להיות מתוחה מאוד. מאז שעות הבוקר הגביר ארגון חיזבאללה את קצב הירי לעבר יישובי הגליל, כאשר למעלה מ-30 רקטות שוגרו לעבר שטח ישראל בכמה מטחים שונים.

העיר קריית שמונה ספגה מטחים משמעותיים, ומהבוקר נשמעו בה שבע אזעקות שהריצו את התושבים שנותרו בעיר למרחבים המוגנים. פעילות זו של חיזבאללה נתפסת במערכת הביטחון כחלק מניסיון להגדיל את הלחץ על העורף הישראלי, בעוד צה"ל ממשיך לתקוף יעדי טרור בדרום לבנון ובאזורים נוספים כדי לסכל את יכולות הירי של הארגון.

ברקע הדברים, כלי תקשורת באיראן מדווחים כי מניין ההרוגים מתחילת המלחמה חצה את רף ה-3,000 בני אדם. הדיווחים מטהרן, המגיעים במקביל להצהרות החות'ים, נועדו לחזק את הנרטיב של "התנגדות" לצד הנתונים הקשים של הלחימה.