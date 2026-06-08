לאחר היממה הסוערת שהחלה עם התקיפה הישראלית בדאחייה בלבנון, ולאחר ההכרזות והתדרוכים על הרגיעה וסיום הסבב הנוכחי - ראש הממשלה מתייצב מול המצלמות להצהרה.

יצויין כי הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב יכונס הערב (שני) בשעה 21:00. עדכונים שוטפים 18:45: החל ממחר בשעה 6:00 בבוקר: פיקוד העורף מסיר את ההגבלות בכל הארץ - מלבד ביישובי הצפון הסמוכים לגבול. בשידור חי: דובר צה"ל לשעבר הביך את בכיר חיזבאללה משה בשן | 21:51 18:29: דקות לאחר סיום נאומו של ראש הממשלה - אזעקות שווא במטולה ובמשגב עם. במקביל - צה"ל פרסם הודעת פינוי לכפר נוסף במרחב צור. 18:20: הצהרת ראש הממשלה נתניהו: "אזרחי ישראל היקרים, לפני שנה יצאנו למתקפת מנע היסטורית נגד הכוונה של איראן להשמיד אותנו בפצצות אטום. את האיום המיידי הזה סיכלנו, וגם חיסלנו את הרודן ח'אמנאי. אם לא היינו פועלים בזמן ובעוצמה, לא היינו פה היום. ואני מתחייב, ושוב מתחייב: לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. באותה נחישות פעלנו גם מול חזבאללה. חזבאללה תכנן לפלוש לגליל עם אלפי מחבלים, ובמקביל הוא תכנן להחריב את ערי ישראל עם 150,000 רקטות וטילים. גם את האיום הזה סיכלנו, וחיסלנו את נסראללה. ואני רוצה לומר לכם, הלוחמים הגיבורים שלנו – איך אגיד את זה? מפרקים לחזבאללה את הצורה. אנחנו ממשיכים להשמיד את כל תשתיות הטרור שלהם ברצועת הביטחון, כולל במתקנים תת-קרקעיים ענקיים ברכס הבופור – כל כך גדולים שלא ראיתי כמותם אף פעם. איראן וחזבאללה חלשים מאי פעם, ואנחנו חזקים מאי פעם. אבל המאבק שלנו איתם עדיין לא תם. ביממה האחרונה, איראן וחזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ומאיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה – לא במשמרת שלי. כפי שעשיתי במשך עשרות שנים, אני עומד בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו. כך נהגנו גם עכשיו. אחרי שחזבאללה ירה לשטח ישראל, הוריתי לצה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות ולחסל שם פעילי חזבאללה. עשינו זאת. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהכינו במשטר הטרור בטהראן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו – נגיב בעוצמה. כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש. אני אומר זאת לכם, אזרחי ישראל היקרים, כפי שאני אומר זאת בהערכה ובכבוד בשיחותיי הטובות עם ידידי הנשיא טראמפ. באחדות, ובנחישות, ובתבונה נגן על מדינת ישראל. ויחד, בעזרת השם, נחזיר את הביטחון לצפון."

דבריו של ראש הממשלה | צפו ( צילום: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ )

17:40: שר הביטחון ישראל כ"ץ: דין הדאחייה בביירות כדין יישובי הצפון. כל תקיפה על יישובי הצפון תוביל לתקיפה בדאחייה. צה"ל ימשיך לפעול בלבנון נגד ארגון הטרור חיזבאללה.

אנחנו דוחים על הסף את איומי איראן. כל ניסיון איראני לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל - ייענה בעוצמה רבה כפי שקרה אתמול.

16:49: ראש ממשלת פקיסטן שהבז שריף קרא ל״כל הצדדים במזרח התיכון״ לנהוג באיפוק, בצל חילופי האש בין ישראל לאיראן ביממה האחרונה.

"הזינוק האחרון באלימות במזרח התיכון הוא תזכורת חריפה לסכנות הכרוכות בהפסקת אש שברירית, ולהשלכות הבלתי נסבלות שעלולות לנבוע מכך", כתב שריף ברשת X. "בעודנו פועלים בכנות ובמאמץ רב, יחד עם אחינו ושותפינו, כדי למצוא פתרון דיפלומטי ושלֵו לסכסוך - ובמיוחד בשעה שהיעד הסופי קרוב כל כך להשגה - אנו קוראים בכנות לכל הצדדים לנהוג באיפוק ולתת לשלום עוד הזדמנות קטנה".

הוא הוסיף: "הבה נמשיך לצעוד בדרך השלום והדיפלומטיה, להם יש סיכויים מבטיחים להצליח, במקום בדרך האלימות וההרס".

16:11: סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" דיווחה כי כל הטיסות משדות התעופה ברחבי איראן בוטלו, ולא יופעלו עד להודעה חדשה.

במקביל, ראש ארגון החירום הלאומי של איראן, ג'עפר מיעאדפר, מסר כי 15 בני אדם נפצעו בתקיפות האחרונות, וכי עד כה לא דווח על הרוגים. לדבריו, 14 מהפצועים הם מהעיר מאהשהר שבמחוז חוזסתאן, ופצוע נוסף מטהרן. מיעאדפר הוסיף כי אחד מהפצועים עדיין מאושפז, בעוד 14 שוחררו לאחר קבלת טיפול רפואי.

לדבריו, מערכת הבריאות ומרכז החירום של איראן נמצאים במוכנות מלאה למתן מענה במקרה של המשך "פעולות עוינות מצד האויב".

15:37: גורם ישראלי בכיר אמר בתום כינוס הקבינט המצומצם כי "לבקשת טראמפ אנחנו עוצרים את התקיפות באיראן". לדבריו, "בלבנון אנחנו ממשיכים במלוא העוצמה לפי המשוואה שלפיה אם הם יירו לעבר היישובים - נתקוף בדאחייה".

הגורם הוסיף כי השיחה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארה״ב דונלד טראמפ "הייתה בסך הכול טובה", וכי "שתי המדינות רואות עין בעין - למרות שפעמיים פעלנו בניגוד לעמדתו הפומבית ביממה האחרונה, גם בתקיפה בביירות וגם בתגובה באיראן".

לדבריו, "ישראל הוכיחה יכולת עמידה על זכותה להגנה עצמית גם מול הנשיא, אך בלי לקרוע את החבל ותוך שמירת השותפות האסטרטגית". הגורם ציין כי התחושה בישראל היא ש"ההסלמה הנוכחית מאחורינו".

15:12: התראות כעת ביישובי הצפון - ירי מלבנון. במקביל גם ישראל תוקפת כעת בלבנון.

15:09: לאחר שיחת טלפון שהתקיימה בשעה האחרונה בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו, האחרון "שוקל" לעצור את ההתקפות הבאות המתוכננות באיראן. כך אומר גורם הבקיא בשיחות בין השניים.

הגורם אומר כי נתניהו יחליט בקרוב להורות לצה"ל לעצור את כל התוכניות שהוכנו לתקיפות בערב ובלילה, שהיו אמורות להיות תקיפות משמעויות הרבה יותר, וכי בפועל הנשיא טראמפ - שוב - החליט במקום ישראל כיצד תימשך המלחמה. יש להדגיש כי מדובר במצב רגיש ועדין מאוד וייתכן שההחלטה הזו תשתנה עוד בשעות הקרובות. גורמים בצה"ל טרם הגיבו לדברים.

14:45: נשיא איראן מסעוד פזשכיאן כתב ברשת X: "העדיפות שלנו היא ביטחון לאומי ושלום העם. נגן על זכויות האומה בסמכות ולא ניסוג נוכח אף איום. דיפלומטיה והגנה הן שתי כנפי הכוח הלאומי. לא עזבנו את המגרש ולא את שולחן המשא ומתן. באחדות ובהיגיון, איראן תעבור את המבחן הזה בהצלחה".

14:19: הכוחות המזוינים של איראן הודיעו על סיום הפעולות הצבאיות נגד ישראל, והזהירו כי אם ישראל תתקוף שוב בלבנון, התגובה תהיה חריפה יותר - כך לפי סוכנות הידיעות פארס. ״נתנו מכה כואבת לישראל, מפסיקים את המבצע. המשטר הציוני הבלתי חוקי צריך ללמוד לקח״ באיראן מדגישים: "אם התוקפנות תימשך, כולל בדרום לבנון, יינקטו צעדים חמורים וקשים הרבה יותר מבעבר".

13:43: טראמפ ב־Truth Social: "שני הצדדים, ישראל ואיראן, מעוניינים בהפסקת אש מיידית! המשא ומתן הסופי על "שלום" מתקדם, בכפוף לכך שבורות או טיפשות לא יעמדו בדרכו. המצור יישאר בתוקף, ובמלוא העוצמה וההשפעה, עד שיושג "הסכם סופי". הדברים צריכים להתקדם במהירות. תודה על תשומת הלב לעניין זה!".

13:38: צה"ל השמיד מערכות הגנה אוויריות של משטר הטרור האיראני - תיעוד:

התקיפה באיראן ( צילום: דובר צה"ל )

13:15: צה"ל מאשר שהותקף המתקן הפטרוכימי במאהשהר: "שימש את המשטר באיראן לתוכנית הטילים".

13:01: משרד הבריאות מעדכן כי מתחילת המצב המיוחד העורף, נכון ליום שני ה-8 ביוני 2026 בשעה 11:00 בבוקר, פונו לבתי החולים 44 נפגעים, מתוכם מאושפז כעת נפגע אחד במצב קל.

משרד הבריאות מזכיר כי ניתן למנוע פציעות הנגרמות בדרך למרחב המוגן באמצעות היערכות מוקדמת והגעה בטוחה.

12:44: בכיר איראני לערוץ "אל-מיאדין": "הצהרותיו של טראמפ לגבי אי השתתפות ארה"ב במתקפה הציונית על איראן לא עולות בקנה אחד עם העובדות הידועות. הטענה של וושינגטון נובעת מדאגת ממשל טראמפ מתגובה של איראן ומההשלכות על האינטרסים והבסיסים האמריקניים. אנחנו מדגישים כי המשוואה הקודמת של תשתית תמורת תשתית נותרה בתוקף. המשוואה הזו לא כוללת רק את (ישראל) ועל כולם להבין את הרצינות שלנו".

12:39: טראמפ מצייץ כעת: על ישראל ואיראן להפסיק לירות מיידית.

12:12: דובר צה"ל תת אלוף אפי דפרין קיים תדרוך שבו התייחס להסלמה עם איראן. לדבריו: "אירן לכאורה מקשרת את התקיפה של צה"ל בדאחיה להתקפה שלה. ראשית חשוב לציין כי איראן הפרה את הפסקת האש בת חודשיים אתמול בירי שלה לכיוון ישראל. יש פה אירוע בלבנון שמתפתח וגם בתוך אירן.

"יכול שזה מעיד על חוסר מסוגלות של האיראנים לחתום עם האמריקאים על הסכם, וכדי למרוח את הזמן להימנע מחתימה עם האמריקאים. הם הפרו את הפסקת האש. אנחנו לא הפרנו את הפסקת האש".

דפרין הוסיף: "היינו בהערכות מצב לתוך הלילה והמטרה היא ביטחון אזרחי ישראל. מאחורי ההחלטה לתקוף עומדת חשיבה ויש פה תוכניות מראש ולקחנו בחשבון את האופציה שהתממשה אתמול. אמרנו שעם הספקת נצירת האש בשאגת הארי המערכה לא תמה".

בנוגע לשיתוף פעולה עם צבא ארה"ב אמר דפרין: "תיאום עם סנטקום ועם האמריקאים וגם בהגנה. הם לקחו חלק ביירוטים אתמול כרגע ההתקפה זה רק ישראל כחול לבן, נראה איך יתפתח בהמשך. במהלך הלילה שוגרו 22 טילים מאירן ועוד 2 מתימן. בצה"ל נערכים למספר ימי לחימה וגם ללחימה ממושכת".

לגבי ההתראות לציבור ולמה זה היה יחסית מהיר. אמר דפרין: "יש דילמה מתי לדרוך את הציבור ויש הערכת מצב של אנשים אחראים. היו דברים שקרו לאורך החודשים האחרונים דומים שלא היה צורך לדרוך את הציבור, ויש פה דילמה האם לעצור את החיים על כל דבר ולעצור את המדינה. אתמול בוצע סיכון מחושב כשידענו עדכנו את הציבור.

12:02: צה"ל החליט: שם המבצע נשאר שאגת הארי וממשיכים מאיפה שהפסיקו.

11:29: מקור צבאי איראני אמר לסוכנות הידיעות פארס האיראנית, שאם יימשכו התקיפות נגד תשתיות האנרגיה, כל מתקני הנפט והגז הקשורים לישראל, ארה"ב ובעלות בריתן, כולל מתקני אנרגיה אזוריים - יותקפו על ידי הכוחות של איראן כמטרות לגיטימיות.

11:28: כ-30 טילים שוגרו עד כה מאיראן לעבר ישראל, מאז פתיחת הסבב הנוכחי, הבוקר הצלם חיים גולדברג תיעד פגיעה של טיל איראני בעומק האדמה במדבר הישראלי באזור יריחו.

11:23: בטהרן מדווחים כי אוניברסיטת עאשורא בטהרן - הותקפה.

11:11: חיל האויר תוקף כעת בדרום ובמערב טהראן.

10:00: במשרד התחבורה מבהירים כי נכון לעכשיו, אין החלטה על סגירת המרחב האווירי או הפסקת הפעילות בנתב”ג.

במקביל, מתקיימים דיונים מקצועיים בעקבות דרישת פיקוד העורף להגבלת מספר השוהים בשטח שדה התעופה בן גוריון ל־2,500 איש.

"ככל שיתקבלו החלטות הנוגעות לצמצום הפעילות או לריווח לוחות ההמראות והנחיתות, תימסר הודעה מסודרת לציבור ולחברות התעופה", נמסר.

09:51: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.

09:49: בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל: בשלב זה, לא ידוע על נפגעים. חובשים ופראמדיקים של מד"א יצאו לסרוק זירה בה התקבל דיווח.

09:32: זוהו שיגורים מאיראן לישראל, אזעקות צפויות ביישובים רבים בצפון ובמרכז.

09:14: החות'ים מצטרפים למערכה ומאיימים: נתקוף כל תנועה ימית של ישראל בים האדום.

09:00: התקשורת באיראן מדווחת על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בכרמאנשאה.

08:30: בישראל מעריכים: חילופי המהלומות עם איראן צפויים להימשך מספר ימים.

08:25: בעקבות הירי לישראל, שוטרי וחבלני מחוז ש״י יחד עם חבלני מג״ב איו״ש, עורכים כעת סריקות לאיתור נפילות של חלקי יירוט באזור השומרון, ללא דיווח על נפגעים. התקבלו דיווחים על נזק לרכוש.

08:20: משמרות המהפכה: "שיגרנו טילים לבסיסי חיל האוויר בנבטים ובתל נוף בתגובה על תקיפת מטרות מכ"ם באיראן. מוכנים לכל תרחיש ולהרחבת הלחימה בכל החזיתות".

07:43: סוכנות הידיעות פארס: הותקף לפני זמן קצר מפעל פטרוכימי באירן, נגרם נזק.

07:42: הטיל נפל בדרך ארצה, לא צפויה אזעקה, ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.

07:37: זוהו שיגורים נוספים מאיראן: אזעקות צפויות בירושלים, יהודה וים המלח.

07:35: ניתן לצאת מהמרחב המוגן, בירושלים במרכז ובדרום.

07:26: הקבינט המצומצם ייתכנס בשעה 11:00.

07:19: שיגורים נוספים מאיראן: אזעקות הופעלו בבאר שבע, דימונה והסביבה.

07:15: כל השיגורים מאיראן יורטו בהצלחה.

07:10: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בבאר שבע ומרחבים נוספים בדרום הארץ.

07:07: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו ברחבי הארץ.

07:02: זוהו שיגורים מאיראן לעבר המרכז והדרום.

06:50: בכיר בבית הלבן הבהיר הבוקר כי ארה"ב לא היתה מעורבת בתקיפות הישראליות באיראן.

06:35: שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר מעדכן: ״ישראל כיוונה (את ההתקפה שלה) לאתרי שיגור טילי קרקע-קרקע איראניים, וכן למתקני תשתית שאינם קשורים למגזר האנרגיה.

"תושבי לבנון מתנגדים לשלוחת איראן, החיזבאללה, ודרשו מאיראן לצאת ממדינתם. אם חיזבאללה יירה לעבר ישראל, מרכזי הפיקוד שלו בדחייה יותקפו קשות״.

06:30: דובר צה"ל עדכן כי הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ובכירי צה"ל, קיימו לאורך השעות האחרונות הערכות מצב שוטפות ומפקדים על תקיפות צה"ל באיראן מבור חיל האוויר.

"צה"ל דרוך ומוכן להמשך פעולה בכלל הגזרות נגד מי שמאיים על מדינת ישראל", נמסר מדובר צה"ל.

הרמטכ"ל זמיר ומפקד חיל האוויר טישלר בבור חיל האוויר ( צילום: דובר צה"ל )

06:10: השיגור מתימן: בתום הערכת מצב, פיקוד העורף הפיץ הנחייה כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן. "יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף", נמסר.

06:00: הבכיר החות'י חזאם אל-אסד כתב לאחר השיגור לעבר ישראל: "המשוואה השתנתה. עידן החסינות הסתיים ותשלום המחיר החל".

05:57: השיגור מתימן: אזעקות הופעלו בגוש דן ובשפלה.

05:55: דובר צה"ל מודיע כי צה״ל זיהה כי שוגר טיל מכיוון תימן לשטח ישראל, מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום.