הצעת חוק חדשה ועוררת מחלוקת, שעוברת בימים אלו בשלבי חקיקה מתקדמים בפרלמנט של מדינת קליפורניה בארה"ב, מעוררת סערה רבתי בקרב הקהילות היהודיות באמריקה. היוזמה, שמספרה SB 1387, מבקשת לחייב את כל מוסדות המדינה – החל מטפסי אבטלה ועד לטפסי הרשמה לאוניברסיטאות ולמערכות הבריאות – להוסיף קטגוריה נפרדת ואופציונלית לזיהוי "מוצא יהודי" בטפסי איסוף הנתונים הדמוגרפיים.

אם החוק יאושר סופית, קליפורניה תהפוך למדינה הראשונה בארצות הברית שמנהלת מעקב ואיסוף נתונים רשמי על אזרחים בעלי זהות יהודית, לא רק לפי השתייכות דתית אלא כקבוצה אתנית נפרדת. המהלך מעורר דיון נוקב בקרב הקהילות: האם מדובר בכלי למאבק באנטישמיות ובהקצאת משאבים – או בסכנה שעלולה לעלות ביוקר בעת פקודה?

המניע: גל האנטישמיות והיעדר נתונים

את הצעת החוק יזם הסנאטור היהודי-דמוקרטי הנרי סטרן, בשותפות עם חבר האסיפה ג'וש לואנטל. הזרז המרכזי ליוזמה, לדברי המציעים, הוא הזינוק החד באירועים ואלימות אנטישמית בעקבות המלחמה בישראל, והצורך של גורמי הממשל להבין את היקף הבעיה.

"מצאנו את עצמנו מחפשים נתונים שלא היו קיימים", הסביר הסנאטור סטרן. "יומני המשטרה והרשויות הציגו נתונים על דיווחים של פשעי שנאה, אך לא היו לנו נתונים דמוגרפיים שיוכיחו עד כמה האחוזים הללו חריגים ביחס לגודלה האמיתי של האוכלוסייה. כשמבינים עד כמה האוכלוסייה קטנה ועד כמה אחוז פשעי השנאה נגדה גבוה – מבינים שיש כאן בעיה חמורה הדורשת טיפול מדינתי דחוף".

בנוסף, מציעי החוק וארגוני הקהילה הפרו-יהודיים התומכים בו טוענים כי הנתונים הדמוגרפיים הרשמיים יסייעו למדינה להקצות משאבים בצורה מותאמת: בתחום בריאות הציבור – זיהוי קהילתי יאפשר לקדם תוכניות סיקור גנטי ומניעה למחלות השכיחות באוכלוסייה היהודית, כגון מחלת טאי-זקס או מוטציות בגנים BRCA. בחינוך – נתונים מדויקים יאפשרו לבתי ספר ולמחוזות חינוך לשלב לימודי היסטוריה ומורשת יהודית בהתאם להרכב התלמידים. בסיוע רווחה – נתוני ממשל רשמיים ינפצו את הסטיגמה לפיה הקהילה היהודית היא מקשה אחת של אוכלוסייה אמידה.

החשש ההיסטורי: "רשימות יהודים"

לצד התמיכה, הצעת החוק מעוררת חשש עמוק ומושרש בקרב רבים בציבור היהודי. מאז חורבן יהדות אירופה בשואה, בה שימשו מרשמי אוכלוסין רשמיים של מדינות כלי שרת בידי המרצחים ימח שמם לאיתור ואיסוף יהודים, קיימת רתיעה היסטורית מושרשת מפני רישום זהות יהודית ברישומים ממשלתיים.

בתגובה לחששות אלו, מרגיעים מקדמי החוק ומבהירים כי הצעת החוק כוללת מנגנוני הגנה נוקשים: ראשית, השתתפות מרצון בלבד – מילוי הסעיף בטפסים אינו חובה, וכל אזרח יוכל לבחור האם לסמן את המשבצת. שנית, אנונימיות מוחלטת – הנתונים שיאספו ייזכרו ויוצגו אך ורק באופן אנונימי ומקובץ, ללא פרטים מזהים אישיים, תחת חוקי הפרטיות הנוקשים ביותר של מדינת קליפורניה.

עם זאת, מומחי אבטחת מידע ופרטיות מציינים כי בעידן הדיגיטלי, גם נתונים מקובצים הצולבים מידע דמוגרפי, גיל ואזור מגורים עשויים לעיתים לאפשר זיהוי עקיף.

המחלוקת הפנימית בקהילה

החוק חשף גם חילוקי דעות פנים-יהודיים בחוף המערבי. לצד תמיכה נרחבת של פדרציות יהודיות וארגונים קהילתיים מרכזיים, בהם קואליציית הארגונים 'Jewish California', חלק מארגוני השמאל הפרו-פלסטיניים הביעו התנגדות לחוק, בטענה כי הגדרת יהדות כאתניות בטפסים ממשלתיים אינה נכונה משפטית, וכי עדיף להסתמך על סקרים אקדמיים עצמאיים.

מנגד, יוזמי החוק דוחים טענות אלו ומדגישים כי סקרים תקופתיים אינם מספקים לרשויות הממשל את הנתונים השוטפים והמדויקים הדרושים לקבלת החלטות תקציביות וביטחוניות בזמן אמת.

מה הלאה?

הצעת החוק SB 1387 כבר עברה בהצלחה את הוועדות המקצועיות בבית הנבחרים ובסנאט של קליפורניה. לאחר שישלים החוק את אישורו בוועדה האחרונה, הוא צפוי לעלות להצבעה סופית במליאות הסנאט והאסיפה המדינתית. אם יאושר סופית ויחתם על ידי המושל, חובת הדיווח והוספת הקטגוריה תיכנס לתוקף במוסדות המדינה החל משנת 2027.

הקהילה היהודית בארה"ב כולה עוקבת בדריכות אחר ההתפתחויות בקליפורניה – הצעד עשוי להוות תקדים שישפיע על מדינות נוספות בארה"ב בשנים הקרובות. כידוע, קליפורניה נחשבת למדינה מובילה בארצות הברית, והחלטותיה משפיעות לעיתים קרובות על מדיניות ארצית.