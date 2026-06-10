תּוֹרָה לָנוּ מוֹרָשָׁה פניני חכמי תימן נחשפים | גדולי הרבנים והדיינים התכנסו ל'לחיים' חגיגי שורה של גדולי תורה, דיינים ואישי ציבור התכנסו למעמד "לחיים" מיוחד לרגל הוצאת הכרך השישי של כתב העת התורני המאגד בתוכו את פניני וחידושי חכמי תימן לדורותיהם • המשתתפים ציינו ברגש את התחדשות מפעל ההפצה בדורנו, למען ידעו הדורות הבאים מי היו המאורות הגדולים של העדה • הצצה מיוחדת (חרדים)