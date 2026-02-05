שורה של גדולי תורה, דיינים ואישי ציבור התכנסו למעמד "לחיים" מיוחד לרגל הוצאת הכרך השישי של כתב העת התורני המאגד בתוכו את פניני וחידושי חכמי תימן לדורותיהם • המשתתפים ציינו ברגש את התחדשות מפעל ההפצה בדורנו, למען ידעו הדורות הבאים מי היו המאורות הגדולים של העדה • הצצה מיוחדת (חרדים)
מעמד רב רושם התקיים בהיכל בית ההוראה המרכזי 'המאורות' בבני ברק, לכבוד הגאון הרב יצחק מועלם, בעל ה'ביכורי יצחק', לרגל עלותו לכהן פאר כרבה הראשי של עיר התורה ביתר עילית | במעמד השתתפו רבנים ואישי ציבור נכבדים | בתחילת המעמד מסר הגר"י שיעור, ולאחר מכן התקיים מסיבת 'לחיים' (חרדים)