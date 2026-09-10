הורמוז 2: החות'ים מתקרבים לחניקת נתיב השיט האדום

דיווחים מתימן מסרו הבוקר כי כוחות החות'ים השתלטו על העיר והנמל מוח'א, הממוקמים על חוף הים האדום, לאחר שכוחות הממשלה התימנית נסוגו מהאזור. אם הדיווחים יאומתו, מדובר בהתפתחות משמעותית במערכה על החוף המערבי של תימן, נוכח מיקומו של הנמל בסמיכות למצר באב אל-מנדב, המהווה נקודת מעבר קריטית בין הים האדום למפרץ עדן.

ההשתלטות מגיעה בעקבות ימים של התקדמות חות'ית לאורך רצועת החוף המערבי. דיווחים מהשטח תיארו נסיגה של כוחות הנתמכים על ידי סעודיה, בעוד המורדים החות'ים הרחיבו את שליטתם והתקרבו למוח'א. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה היום כי הכוחות החות'ים מתקדמים לקראת שליטה רחבה יותר באזור באב אל-מנדב, אחד מצווארי הבקבוק הימיים החשובים ביותר בעולם.

תימן: החות'ים השתלטו על נמל מוח'א בים האדום לאחר נסיגת כוחות הממשלה, במהלך שמאפשר להם לאיים על השיט בבאב אל־מנדב ומגביר את האיום על סעודיה. תימן: החות'ים השתלטו על נמל מוח'א בים האדום לאחר נסיגת כוחות הממשלה, במהלך שמאפשר להם לאיים על השיט בבאב אל־מנדב ומגביר את האיום על סעודיה. 10 10 0:00 / 0:45

המשמעות של ההתפתחות חורגת הרבה מעבר לזירה המקומית. מצר באב אל-מנדב משמש נתיב מרכזי לתנועת ספינות בין האוקיינוס ההודי, מפרץ עדן, הים האדום ותעלת סואץ. כל איום ממשי על התנועה הימית באזור עלול לגרום לחברות ספנות להימנע מהנתיב, להאריך את מסלולי ההפלגה ולהעלות באופן משמעותי את עלויות הביטוח וההובלה. שר החוץ הבריטי: "אני לא מבקר בבית הכנסת" ישראל גרוס | 09.09.26 החשש מקבל משנה תוקף על רקע ההסלמה האחרונה בין החות'ים לסעודיה. בימים האחרונים שיגרו החות'ים טילים וכטב"מים לעבר מטרות בדרום סעודיה, כולל מתקני אנרגיה ותשתיות קריטיות. בתקיפות שבוצעו ב-8 בספטמבר דווח על 73 פצועים, לצד שריפות במתקני נפט ותשתיות.

כוחות החות'ים הנתמכים בידי איראן נכנסו לעיר מוח'א והשתלטו לחלוטין על מצר באב אל־מנדב. - צילום: רשתות ערביות כוחות החות'ים הנתמכים בידי איראן נכנסו לעיר מוח'א והשתלטו לחלוטין על מצר באב אל־מנדב. | צילום: צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:23

עוד קודם לכן הכריזו החות'ים על אמברגו ימי נגד סעודיה, והאיומים כבר השפיעו על תנועת המכליות בים האדום. לפי רויטרס, חלק מהמכליות הסעודיות החלו להפליג כשהן מכבות את מערכות המעקב שלהן, בעוד תנועת הספינות דרך באב אל-מנדב ירדה באופן משמעותי לעומת התקופה שלפני ההסלמה.

כעת, אם אכן תתבסס שליטת החות'ים במוח'א, הם עשויים לקבל מנוף נוסף מול תנועת הספנות באזור ולחזק את יכולתם לאיים על נתיבי השיט העוברים מדרום לים האדום. במקביל, ההתפתחות מגבירה את הלחץ על סעודיה, שכבר מתמודדת עם מתקפות ישירות על שטחה ועם האפשרות שהמערכה בתימן תתרחב מחדש.

האירועים מתרחשים כאשר גם מצר הורמוז נמצא תחת לחץ כבד במסגרת העימות האזורי, כך שהאפשרות לפגיעה בשני נתיבי אנרגיה מרכזיים במקביל מעוררת חשש מחודש בשווקים ומהשלכות על אספקת הנפט והסחר העולמי.