נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז אתמול על הבטחה כלכלית יוצאת דופן: מענק של 5,000 דולר לכל אזרח בוגר בארצות הברית. ההבטחה, שנמסרה בכנס פוליטי רפובליקני בעיר דאלאס שבמדינת טקסס, מותנית בתנאי מפתח: המפלגה הרפובליקנית חייבת לשמור על הרוב בשני בתי הקונגרס – הסנאט ובית הנבחרים – בבחירות האמצע המתקרבות.

"הנה ההבטחה שלי: אם הרפובליקנים ינצחו גם בבית הנבחרים וגם בסנאט, בזכות ההצלחה הכלכלית שלנו, אנפיק דיבידנד של 5,000 דולר לכל אזרח בגיר בארצות הברית", כך אמר הנשיא בפני קהל התומכים שהתכנס לאירוע. טראמפ לא פירט מהיכן ייגזר המימון להבטחה הכספית הנרחבת.

במהלך נאומו קרא הנשיא לתומכיו להתייחס לבחירות האמצע כאילו הוא עצמו מתמודד בהן. "אני מבקש מכם לעשות כאילו אני בעצמי מופיע על פתק ההצבעה", אמר. הנשיא פירט בנאומו את מדיניותו בתחומי הפחתת המסים, החמרת האכיפה כנגד הגירה בלתי חוקית, והמאבק הכלכלי והמדיני שמנהלת ממשלתו.

הקהל שמילא את האולם הגיב בקריאות עידוד, במיוחד כאשר הנשיא התייחס למדיניות הגירוש שלו. מדובר באירוע חריג, שכן המפלגה הרפובליקנית לא נהגה עד כה לקיים כנסים במתכונת זו לקראת בחירות אמצע. הכנס, שכונה "Trump-a-Palooza", משלב בין עצרת בחירות לבין אירוע גיוס כספים, במטרה לעורר התלהבות בקרב הבוחרים הרפובליקנים.

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אנז'י פישר, תומכת שהגיעה מדרום קרוליינה, הסבירה כי לדעתה המהלך נחוץ כדי לעודד את הציבור להגיע לקלפיות. "זה רעיון מעולה לגייס את הבוחרים ולדרבן אותם לצאת להצביע", אמרה, והוסיפה: "בשביל זה אנחנו כאן, בשביל טראמפ".

תמונות מהאולם הראו את הגעת הנשיא ואת השתתפות הקהל במהלך דבריו. עם זאת, חלק מהיציעים העליונים במתחם נותרו ריקים, וחלקם אף כוסו. האולם התמלא בהדרגה, אך לא הגיע לתפוסה מלאה.

יציאת הנשיא לדאלאס התעכבה באופן יוצא דופן בעקבות תדרוך מודיעיני שקיים בלשכה המערבית לצד סגן הנשיא ג'יי די ואנס, יו"ר מטה הבית הלבן סוזי וויילס והגסת' וקיין. בנוסף, אירוע לא שגרתי נרשם בבסיס חיל האוויר אנדרוז שבמרילנד, כאשר מגלשת חירום מתנפחת נפתחה באופן פתאומי בצדו של המטוס הנשיאותי החדש שקיבלה ארצות הברית מקטאר.

שיעורי התמיכה בנשיא נותרים נמוכים על פי חלק מהסקרים. גם המדדים של המפלגה הרפובליקנית בסקרים לקראת ההצבעה ב-3 בנובמבר אינם משודרגים. ההערכות מעניקות יתרון למפלגה הדמוקרטית בבית הנבחרים, ואפשרות לרוב צפוף גם בסנאט. למרות זאת, פעילי המפלגה הרפובליקנית מקווים שנוכחותו של טראמפ בשטח תביא לשינוי במגמה.

המשתתפים בכנס הגיעו בלבוש בצבעי המפלגה והניפו דגלים במהלך האירוע. הדוברים השונים תקפו את היריבים הפוליטיים והגדירו אותם כגורמים קיצוניים. בין הדוברים בלט גם הסנאטור ג'ון פטרמן, שהציג עמדה מורכבת ביחס למפלגתו.

חלק מהמועמדים הרפובליקנים העדיפו שלא להגיע לכנס מתוך שיקולי בחירות מקומיים. את היום הראשון של הכנס ליוו נציגי ממשל נוספים, ביניהם שרי המשפטים והאוצר. סגן הנשיא ג'יי די ואנס צפוי לנאום בהמשך האירוע.