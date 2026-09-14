תיעוד של מטוסי קרב סעודיים מופץ ברשת על רקע ההסלמה החריפה מול החות'ים בתימן, ומציג את הכוח האווירי שבידי ריאד מול הארגון הנתמך על ידי איראן. הסרטון פורסם תחת הכותרת "בן סלמאן שולח מסר לחות'ים", בשעה שהמערכה באזור הולכת ומחריפה.

החות'ים תקפו בכירים סעודים בטיל אליהו לוי | 07.09.26

בשבוע האחרון רשמו החות'ים שורה של הישגים משמעותיים. כוחות הארגון התקדמו לאורך חופי הים האדום, השתלטו על העיר מוח'א ועל האי פרים האסטרטגי שבכניסה למצר באב אל-מנדב, והגדילו בכך את האיום על אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם. במקביל הגבירו החות'ים את התקיפות נגד סעודיה באמצעות טילים וכטב"מים.