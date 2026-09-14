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ההסלמה בתימן

בן סלמאן שולח מסר לחות'ים: מטוסי הקרב חוזרים לשמי תימן

תיעוד חדש מציג את מטוסי הקרב הסעודיים על רקע ההסלמה החריפה • החות'ים השתלטו על אי אסטרטגי בכניסה למצר באב אל-מנדב • יורש העצר פנה לטראמפ בבקשת סיוע

תיעוד של מטוסי קרב סעודיים מופץ ברשת על רקע ההסלמה החריפה מול החות'ים בתימן, ומציג את הכוח האווירי שבידי ריאד מול הארגון הנתמך על ידי איראן. הסרטון פורסם תחת הכותרת "בן סלמאן שולח מסר לחות'ים", בשעה שהמערכה באזור הולכת ומחריפה.

בשבוע האחרון רשמו החות'ים שורה של הישגים משמעותיים. כוחות הארגון התקדמו לאורך חופי הים האדום, השתלטו על העיר מוח'א ועל האי פרים האסטרטגי שבכניסה למצר באב אל-מנדב, והגדילו בכך את האיום על אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם. במקביל הגבירו החות'ים את התקיפות נגד סעודיה באמצעות טילים וכטב"מים.

מטוסי הקרב הסעודיים במסר לחות'ים
מטוסי הקרב הסעודיים במסר לחות'ים| צילום: צילום: צבא סעודיה

על רקע התפתחויות אלה מגיע התיעוד של מטוסי הקרב הסעודיים. המצב מציב את ריאד בפני אתגר הולך וגובר: מצד אחד, החות'ים הצליחו להתקדם ולבסס אחיזה באזורים הסמוכים לאחד המעברים הימיים החשובים בעולם; מצד שני, סעודיה עדיין מחזיקה בעליונות אווירית משמעותית וביכולת לפגוע בעומק תימן.

דונלד טראמפסעודיהתימןחות'יםמוחמד בן סלמאן

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