רוסיה ביטלה ברגע האחרון ניסוי שיגור של הטיל ההיפרסוני "אוונגארד", אחד מכלי הנשק האסטרטגיים המתקדמים ביותר שבידיה. הניסוי תוכנן לתחילת חודש ספטמבר, אך למרות היערכות מקיפה שנמשכה ימים – השיגור לא יצא לפועל.

על פי ניתוח של הודעות תעופה ונתונים הקשורים לפעילות באתרי הניסוי, רוסיה תכננה לבצע את השיגור בין התאריכים 3 ל-5 בספטמבר מאתר דומברובסקי שבמחוז אורנבורג. המסלול המתוכנן היה אמור להסתיים באתר הניסוי קורה שבחצי האי קמצ'טקה במזרח הרחוק של רוסיה.

לקראת הניסוי פרסמו הרוסים התרעות תעופה והגבילו את השימוש במרחבים האוויריים לאורך כל המסלול המתוכנן. ההגבלות כללו את אזור השיגור עצמו, אזורים שבהם היו צפויים ליפול שלבי הטיל, וכן את האזור הסמוך לאתר הניסוי בקמצ'טקה.

מומחים העוקבים אחר מערך הנשק האסטרטגי הרוסי ציינו כי הנתונים הללו תואמים את ההיערכות שנראתה בניסויים קודמים של "אוונגארד". עם זאת, עד לסיום חלון הזמן שנקבע לניסוי לא דווח על שיגור כלשהו.

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פאבל פודביג, חוקר העוקב אחר מערכות הגרעין האסטרטגיות של רוסיה, כתב כי לפי המידע הקיים מדובר ככל הנראה בניסוי שתוכנן אך בוטל. לדבריו, אין בשלב זה מידע שמאפשר לקבוע מדוע השיגור לא בוצע.