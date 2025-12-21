אלון מאסק טוען כי מהפכת הבינה המלאכותית תוביל לעולם שבו כסף וחיסכון יאבדו משמעות, והעוני ייעלם לחלוטין | אך מומחים וכלכלנים מובילים מזהירים: המציאות עלולה להיות שונה בתכלית, עם פערים חברתיים עמוקים יותר ומיליוני מובטלים חדשים ברחבי העולם (כלכלה)
דו"ח דרמטי של הביטוח הלאומי חושף ממצאים מדאיגים: 25% מהמגזר החרדי נמצאים בחוסר ביטחון תזונתי • בנוסף, 31.7% מכלל ילדי ישראל גדלים במחסור תזונתי • הביטוח הלאומי: המצב פוגע בבריאות ובכלכלה (כלכלה, חרדים)
מאחורי מגדלי הפאר, הקניונים המרהיבים והיוקרה הבלתי נגמרת, מסתתרת בדובאי מערכת מעמדות נוקשה שמבוססת על מוצא, לאום ומקצוע | אזרחי האמירויות נהנים מהטבות מפליגות, בעוד מרבית התושבים – עובדים זרים מדרום אסיה, אפריקה ומדינות המערב – מתמודדים עם שכר נמוך, מגורים צפופים ותלות מוחלטת במעסיקים | הפערים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים יוצרים מתח הולך וגובר, שמודחק כלפי חוץ אך מורגש היטב ביומיום של מיליוני אנשים | מחקרים ועדויות מהשנים האחרונות מצביעים על תחושת ניכור, תסכול וחוסר אופק לשינוי, שמעמיקים את השסע החברתי בעיר המודרנית ביותר במפרץ (בעולם)