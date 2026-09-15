מחאות אלימות בסוריה נגד השלטון החדש

גל מחאות רחב התפשט בימים האחרונים ברחבי סוריה, במה שנחשב למבחן הציבורי הקשה ביותר עבור שלטונו של הנשיא אחמד א-שרע מאז נפילת משטר בשאר אל-אסד.

ההחלטה להעלות בחדות את מחירי הדלק עוררה זעם רחב, על רקע מצב כלכלי קשה במדינה המנסה להתאושש משנים ארוכות של מלחמה, בעוד רוב האוכלוסייה מתקשה לעמוד בהוצאות היומיום.

מחאות אלימות בסוריה נגד השלטון החדש - צילום: רשתות ערביות מחאות אלימות בסוריה נגד השלטון החדש | צילום: צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:33

ב-13 בספטמבר הודיעה הממשלה הסורית על העלאה של כ-40% במחיר הסולר, מ-125 ל-175 לירות סוריות לליטר. במקביל הועלו מחירי הבנזין בשיעור של כ-26% עד 28%, ומחירי הגז בכ-9%. מדובר בהעלאת המחירים השנייה בתוך תשעה ימים בלבד. איזנקוט טוען: הוריתי על תקיפה בסוריה ללא אישור נתניהו דוד קליין | 02.09.26 עימותים קשים בין כוחות סוריה לדרוזים אליהו לוי | 01.09.26 התגובה הגיעה במהירות. מפגינים יצאו לרחובות במספר מחוזות, חסמו צירי תנועה מרכזיים והציתו צמיגים. בין היתר נחסמו כבישים המקשרים בין דמשק לחלב, ובחלק מהמקומות הופסקה תנועת משאיות ומכליות. תיעודים שהופצו הראו עשן כבד מעל הכבישים ומפגינים המנסים לעצור את תנועת המכליות המובילות נפט לבתי הזיקוק.

מחאות אלימות בסוריה נגד השלטון החדש - צילום: רשתות ערביות מחאות אלימות בסוריה נגד השלטון החדש | צילום: צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:21

המחאה התפשטה למספר אזורים במדינה. דיווחים מצביעים על הפגנות בצפון ובמזרח סוריה, בהם חלב, א-רקה, אל-חסקה ודיר א-זור, וכן באזורים נוספים. בחלק מהמקומות נשמעו קריאות להדחת שר האנרגיה ואף דרישות כלפי בכירים נוספים בממשלה.

הסולר הוא מוצר חיוני לתחבורה, לחקלאות, להובלת סחורות ולהפעלת גנרטורים באזורים שבהם אספקת החשמל עדיין מוגבלת ולא יציבה. כל עליה במחיר הדלק משפיעה במהירות על מחירי התחבורה, המזון והמוצרים הבסיסיים.

מחאות אלימות בסוריה נגד השלטון החדש - צילום: רשתות ערביות מחאות אלימות בסוריה נגד השלטון החדש | צילום: צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:09

המצב הכלכלי הופך את ההתייקרות לנפיצה במיוחד. לפי נתוני תוכנית הפיתוח של האו"ם, כ-90% מאוכלוסיית סוריה חיה מתחת לקו העוני, לעומת כשליש בלבד לפני פרוץ מלחמת האזרחים. במקביל, מחירי הדלק במדינה זינקו בחודשים האחרונים בקצב חד: לפי רויטרס, מחיר הבנזין בעל האוקטן הגבוה עלה מאז פברואר ב-86%, ואילו מחיר הסולר יותר מהוכפל.

עבור א-שרע, זהו מבחן משמעותי. הנשיא הסורי מנסה לבסס שלטון חדש במדינה שיצאה ממלחמה ממושכת, לשקם את הכלכלה ולמשוך השקעות, אך הרחובות מזכירים לו שהבטחות לשיקום אינן מספיקות כאשר האזרח הפשוט מרגיש שהמצב הכלכלי רק הולך ומחמיר.