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הקלה ליוקר המחיה

היועמ"שית אישרה: הפחתה של חצי שקל במחיר ליטר הדלק

היועצת המשפטית לממשלה אישרה את הצעד למרות התנגדות הדרג המקצועי באוצר | ההפחתה תעלה כ-300 מיליון שקלים בחודש לקופת המדינה

אילוסטרציה (צילום: יוסי אלוני\פלאש90)

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, נתנה אישור משפטי להפחתת מחיר הדלק שמקדם שר האוצר . האישור ניתן חרף התנגדות נחרצת של הדרג המקצועי במשרד האוצר, שחשש כי המהלך מהווה "כלכלת בחירות".

היועץ המשפטי של משרד האוצר, דודי קופל, הגיש חוות דעת ליועמ"שית שבה ציין כי אמנם המהלך להפחתת מס הבלו על הדלק בכחצי שקל לליטר סותר את עמדת הגורמים המקצועיים במשרד. יחד עם זאת, לאור העובדה שצעד דומה ננקט בעבר בישראל ובמדינות נוספות בשנת 2022, ובשל הצורך להקל על יוקר המחיה - אין מניעה משפטית לאשר את הצעד.

בצלאל סמוטריץ' (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

שר האוצר מציג את המהלך כאמצעי למתן את ההתייקרות הצפויה במחיר הבנזין עבור הצרכנים.

על פי התכנית, תופחת המחיר בכחצי שקל לליטר, צעד שעלותו התקציבית מוערכת בכ-300 מיליון שקלים בחודש מקופת המדינה. ההפחתה מגיעה על רקע העלייה האחרונה במחירי הדלק, כאשר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי עומד כיום על 8.25 שקלים. לאחר ההפחתה, המחיר צפוי לרדת ל-7.75 שקלים לליטר.

מועד כניסת הצו לתוקף

שר האוצר מתכוון לחתום על הצו בהקדם האפשרי, כך שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בסוף השבוע הקרוב. הצעד צפוי להקל על נהגים רבים המתמודדים עם עליית מחירי הדלק בחודשים האחרונים. כעת, לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה את המהלך, הדרך פתוחה ליישומו בפועל.

גלי בהרב-מיארהבצלאל סמוטריץ'משרד האוצרמחירי דלק

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