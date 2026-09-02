אילוסטרציה ( צילום: יוסי אלוני\פלאש90 )

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, נתנה אישור משפטי להפחתת מחיר הדלק שמקדם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. האישור ניתן חרף התנגדות נחרצת של הדרג המקצועי במשרד האוצר, שחשש כי המהלך מהווה "כלכלת בחירות".

היועץ המשפטי של משרד האוצר, דודי קופל, הגיש חוות דעת ליועמ"שית שבה ציין כי אמנם המהלך להפחתת מס הבלו על הדלק בכחצי שקל לליטר סותר את עמדת הגורמים המקצועיים במשרד. יחד עם זאת, לאור העובדה שצעד דומה ננקט בעבר בישראל ובמדינות נוספות בשנת 2022, ובשל הצורך להקל על יוקר המחיה - אין מניעה משפטית לאשר את הצעד.

בצלאל סמוטריץ' ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )