( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

למחרת האיחוד בין מפלגת הציונות הדתית למפלגת זהות, שב שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והדגיש את מסריו המרכזיים: כלל מפלגות הימין מימין לליכוד נדרשות להתאחד. בראיון שהעניק אתמול (יום ד') לתוכנית "בחצי היום" בכאן חדשות ברשת ב', הבהיר שר האוצר כי פנייתו מכוונת לכל הגורמים במחנה הימין ללא יוצא מן הכלל.

"אני שב וקורא גם כיום להרחיב את החיבורים הללו", כך אמר סמוטריץ'. "אני פונה לאיתמר, לוינטר ולכולם - כולם ללא יוצא מן הכלל. יש להתחבר". שר האוצר הפנה מסר אישי במיוחד לעופר וינטר, תוך הבעת הערכה רבה: "איני מייצג את עופר וינטר. אני פונה אליו מתוך הערכה עצומה לאדם, לפעילותו ולתרומתו הגדולה למדינת ישראל, ומפציר בו - עופר, אל תיקח סיכונים". "בלוק טכני - אין צורך בהסכמה על כל נושא" שר האוצר התייחס להסכם שנחתם עם משה פייגלין והבהיר את מהותו: "מדובר בבלוק טכני. אין צורך להסכים על כל עניין כדי למנוע בזבוז קולות". לדבריו, המהלך נועד למנוע אובדן מנדטים חשובים, ואינו מחייב הסכמה אידיאולוגית מלאה בין המפלגות. דרעי לשרגא: "בן גיגי, עד כמה אפשר?" דוד קליין | 30.08.26 1 מגעים בין סמוטריץ' לפייגלין מעוררים סערה בבלי | 30.08.26 שר האוצר הביע ביקורת על סירובו של יושב ראש עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, להתאחד עמו. "זוהי טעות חמורה", הצהיר סמוטריץ' בחריפות. לדבריו, תוצאת הסירוב תהיה הרסנית: "נבזבז את זמננו בהעברת מנדטים ממפלגה למפלגה בתוך הגוש, במקום להגדיל את כוחו".

איחוד בימין ( צילום: דוברות )

"האחריות הלאומית עולה על האינטרסים האישיים"

סמוטריץ' הדגיש כי הוא מכיר בכך שהאחריות הלאומית חורגת מהאינטרסים האישיים או המפלגתיים. "אני מבין שהאחריות הלאומית חשובה יותר ממה שיקרה עמי ועם מפלגתי, אם יהיה לי חבר כנסת נוסף או פחות", אמר. דבריו מלמדים על נכונות לוותר על שיקולים אישיים למען האינטרס הכללי של המחנה.

כזכור, סמוטריץ' ופייגלין חתמו אמש על הסכם ריצה משותפת במסגרת בלוק טכני. ההסכם מבטיח שמירה מלאה על עצמאות וזהות כל מפלגה, תוך יצירת מסגרת שתמנע אובדן מנדטים. בעוצמה יהודית הבהירו בתגובה כי לא יתקיימו מגעים עם סמוטריץ', וכי ההחלטה היא "סופית ומוחלטת".

הרב יצחק זאגא, דמות מוערכת בציבור הדתי-לאומי ( צילום: דוברות )

התייחסות לדברי הרב אבינר

סמוטריץ' התייחס גם לדברי הרב שלמה אבינר אודות יוסף חדאד, ערבי-ישראלי המשובץ במקום השני ברשימת וינטר, כי "גוי אינו יכול להנהיג". שר האוצר הבהיר: "אין כל בעיה שיהיה חלק מהרשימה, ואין לנו בעיה עם מי שאינו יהודי. יוסף חדאד הוא אדם ציוני שאוהב את המדינה, שירת בצה"ל ויש לו מקום".