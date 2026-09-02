השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר העביר היום (יום רביעי) מסר ברור לגורמים בכירים בליכוד: אם המפלגה מעוניינת להעביר את חברת הכנסת טלי גוטליב לעוצמה יהודית, עליה לבצע את ההליכים המשפטיים והטכניים הנדרשים עוד היום. במידה ולא יעשו כן, הבהיר השר, ההזדמנות תיסגר מבחינתו.

השר בן גביר הודיע כי בכוונתו להתחיל להודיע עוד היום למועמדי עוצמה יהודית על מיקומם ברשימה לכנסת הבאה, צעד שלאחריו לא ניתן יהיה לבטל את ההסדר. "במידה והליכוד מבקש להעביר את טלי גוטליב לעוצמה יהודית - יש לבצע את ההליכים הנדרשים עוד היום, במקום תדרוכים ריקים לתקשורת", כך נמסר מטעמו. "אחרת ההזדמנות נסגרת, אני מתחיל להודיע למועמדים על מיקומם ברשימה ואז יהיה מאוחר מדי".

המסר החד של השר בן גביר מגיע על רקע פער ניכר בין התדרוכים שמגיעים מהליכוד לבין המציאות בפועל.

בימים האחרונים דווח על מגעים אינטנסיביים להעברת גוטליב למפלגת עוצמה יהודית, אך בפועל לא בוצע אף צעד מעשי לקידום העניין. בליכוד לא רק שנמנעו מלנקוט בהליכים הטכניים הנדרשים, אלא אף סיכלו יוזמות של גורמים שונים שניסו לקדם את המהלך.

בעוצמה יהודית מעריכים שהליכוד מנסה לנהל משא ומתן על מנת לקבל תמורות נוספות בעבור העברת גוטליב. "העסקה הזו ממילא ספקולטיבית מאוד", נטען במפלגה. "ישנם גורמים במפלגת עוצמה יהודית המתנגדים לה בתוקף, כך שהשתהות מצד הליכוד מורידה את הגולל על האופציה הזו, שהולכת ונעלמת".

בעוצמה יהודית סבורים שהמתח הציבורי בין גוטליב לליכוד עשוי לשחק לטובתם בקלפי, גם אם בסופו של דבר היא לא תעבור למפלגה בפועל. המחלוקת הציבורית והתחושה שגוטליב מודרת מהליכוד עשויים למשוך אליהם מצביעים המזדהים עם הביקורת שלה על ראש הממשלה ועל סביבתו.

גוטליב עצמה השאירה בימים האחרונים את האפשרות פתוחה למעבר. בריאיון לערוץ 14 היא אמרה: "ראש הממשלה לצערי לא רוצה אותי בליכוד. כשאקבל הצעה קונקרטית אשקול אותה, אם לא אצטרך להתפטר מהכנסת". היא תקפה את סביבת ראש הממשלה וטענה כי היא מודרת מקמפיין הליכוד וכי ראש הממשלה אינו מעוניין לאפשר לה תפקיד בכיר בממשלה הבאה.