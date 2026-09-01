בנק ישראל מוריד את הריבית ל-3.25%: כמה תחסכו במשכנתא?

בנק ישראל הודיע על הפחתת הריבית ב-0.25%, כך שהיא תעמוד מעתה על 3.25% - הרמה הנמוכה ביותר מאז נובמבר 2022. במקביל, ריבית הפריים תרד ל-4.75%, מהלך שישפיע ישירות על מאות אלפי משקי בית המחזיקים במשכנתאות ובהלוואות.

מדובר בהפחתה שלישית ברציפות ורביעית מתחילת השנה, לאחר הורדות ביולי, במאי ובינואר. רצף של שלוש הפחתות רצופות לא נרשם מאז סוף שנת 2008, בשיא המשבר הפיננסי העולמי.

הגורמים להפחתה

ההחלטה התקבלה לאור סביבת האינפלציה המתונה וציפיות השוק שנותרו נמוכות. גורם מרכזי נוסף הוא התחזקות השקל, המוזילה מוצרי יבוא וחומרי גלם ותורמת להתמתנות במחירים.

מנגד, בבנק ישראל מציינים כי הגידול בהוצאות הממשלה, אי-הוודאות הביטחונית ושוק העבודה ההדוק עדיין מהווים גורמי סיכון שעלולים להקשות על המשך ההפחתות בעתיד.

הקלה משמעותית לבעלי משכנתאות

ההשפעה המיידית והמשמעותית ביותר תורגש אצל בעלי משכנתאות במסלול הפריים. ריבית הפריים יורדת אוטומטית ל-4.75%, וכל ההלוואות והמשכנתאות במסלול זה מוזלות החל מהחודש הבא.

משפחות בעלות משכנתא ממוצעת עם רכיב פריים ייהנו מחיסכון של עשרות שקלים בחודש. החיסכון מצטבר למאות שקלים בשנה יחד עם ההפחתות הקודמות שבוצעו מתחילת השנה.

מעבר למשכנתאות, גם הריבית על הלוואות לכל מטרה, הלוואות לרכב והאוברדרפט צפויה לרדת ולהקטין את עלויות המימון השוטפות של משקי הבית.

השפעה כפולה על שוק הדיור

הוזלת המימון מקלה על רוכשי דירות ומפחיתה את עלות המשכנתא הכוללת. עם זאת, קיים חשש שהוזלת המימון עלולה להחזיר קונים ומשקיעים לשוק, להגדיל את הביקוש ולייצר לחץ מחודש לעליית מחירי הדירות.

נתונים שפורסמו לאחרונה מצביעים על עלייה משמעותית בהיקף המשכנתאות שנטל הציבור בחודשים האחרונים, מגמה שצפויה להתחזק בעקבות ההפחתה הנוכחית.

ירידה בתשואה על חסכונות

הצד השני של המטבע הוא ירידה בריבית על פיקדונות ותוכניות חיסכון חדשות. הבנקים יפחיתו את הריבית שהם משלמים לחוסכים, כך שהכסף יניב תשואה נמוכה יותר.

קיים חשש שהתשואה בבנק לא תדביק את עליית המחירים, דבר שצפוי להוביל להסטת כספים לאפיקים מניבים יותר כגון קרנות כספיות, אג"ח ושוק ההון.

מנגד, ירידת התשואה על החסכונות מעודדת הגדלת הצריכה הפרטית וביצוע רכישות, דבר התומך בפעילות העסקים במשק ובצמיחה הכלכלית.