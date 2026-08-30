בצעד שנועד להקל על כיסם של אזרחי ישראל, עומד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לחתום על צו להפחתת מס הבלו על הדלק. על פי הדיווחים מלשכת השר, המטרה היא שההוזלה תיכנס לתוקף עוד השבוע, בתגובה לזינוק הצפוי במחירי הדלק עקב המצור על איראן.

הצעד מגיע לאחר שמינהל הדלק והגז שבמשרד האנרגיה והתשתיות פרסם הודעה על עדכון מחירי מוצרי הדלק המפוקחים, שייכנס לתוקף בחצות הלילה שבין יום שני ליום שלישי, א' בספטמבר. על פי ההודעה, המחיר המרבי שיורשה לגבות עבור ליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בתחנת תדלוק בשירות עצמי יעמוד על 8.25 שקלים חדשים - עלייה של 16 אגורות ביחס לחודש אב.

התוספת עבור שירות מלא תעמוד על 26 אגורות לליטר, עלייה של אגורה אחת לעומת התעריף הקודם. העלייה בתוספת השירות המלא נובעת מעדכון תקופתי בעקבות העלייה בשכר המינימום שנקבעה בחוק.

תיאום עם משרד האנרגיה

גורמים בלשכת שר האוצר מסרו לכתבים הפוליטיים כי השר עומד לחתום על הצו בימים הקרובים, במטרה להוזיל את המחיר לצרכן.

השפעה על המשפחות

עבור משפחות רבות בציבור החרדי, שבהן התקציב מתוח במיוחד, מדובר בהקלה צפויה שתורגש בתדלוק השבועי ובהוצאות הכלליות. מחירי הדלק הגבוהים משפיעים לא רק על עלויות התחבורה הפרטית, אלא גם על מחירי המזון והמוצרים, שחלקם מושפעים מעלויות ההובלה.

הפחתת מס הבלו היא כלי שבו נעשה שימוש מעת לעת על ידי משרד האוצר כדי להקל על הציבור בתקופות של עליית מחירים. הצעד הנוכחי מגיע בעיתוי קריטי, כאשר המחירים צפויים לעלות בשל גורמים גיאופוליטיים שאינם בשליטת ישראל.