יאיר נתניהו ( צילום: גילי יערי פלאש 90 )

יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, פרסם ביקורת חריפה ביותר כלפי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. המתקפה מגיעה על רקע הסירוב המתמשך של בן גביר להתאחד עם בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין לקראת הבחירות. בפרסומים ברשתות החברתיות, נתניהו הבן הביע ביקורת נוקבת על סדרי העדיפויות של השר ועל אופן ניהול משטרת ישראל בתקופת כהונתו.

"הסכנה שגוש הימין לא ישיג 61 פשוט לא מעניינת אותך", כך כתב יאיר נתניהו. "לא אכפת לך שתקום ממשלת יאיר גולן, איזנקוט והאחים המוסלמים. מבחינתך אין בעיה שתשב באופוזיציה, גם ככה אתה יודע רק לעשות סרטוני יח''צ. הביקורת מתפרסמת על רקע דיווחים על מגעים שניהלו סמוטריץ' ופייגלין לקראת איחוד פוליטי, כאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו תיווך ישירות בין הצדדים. בן גביר התנגד בתוקף לאיחוד עם סמוטריץ', והאשים את נתניהו בניהול "קריאה מבוימת לאחדות" שמטרתה הייתה להפחית את דרישותיו של פייגלין במשא ומתן. על פי הדיווחים, בשבוע שעבר התקיימה פגישה בין נתניהו לבן גביר, שבה דרש ראש הממשלה: "חובה שתתחבר עם סמוטריץ' ברשימה אחת". השר סירב בנחרצות והציג סקרים שערך מטה הקמפיין של עוצמה יהודית, המצביעים על כך שאיחוד כזה צפוי להרחיק קבוצות מצביעים מרכזיות: צעירים ומצביעי פעם ראשונה, תושבי הפריפריה, וכן חרדים ששוקלים להצביע למפלגה. סמוטריץ' בסרטון בכייני: "אחמד, הם באים" דוד קליין | 27.08.26 יאיר נתניהו מצייץ: "לא ביקשו מכם להתחתן" דוד קליין | 27.08.26 הביקורת החריפה ביותר של יאיר נתניהו התמקדה בניהול מערכת אכיפת החוק בתקופת כהונת בן גביר. "תחת כהונתך, ותחת המפכ"ל שמינית, משטרת ישראל הפכה סופית לזרוע הביצוע של קפלן, עם מדיניות אפרטהייד ורדיפה כלפי הימין", כך האשים.

איתמר בן גביר בצפת ( צילום: דוד כהן, פלאש 90 )

לטענתו, במהלך ארבע שנות כהונה אפשרה המשטרה חסימות צירים ואנרכיה מצד מפגיני השמאל, המשיכה לרדוף אנשי ימין בשטח, ואף "קברה את פרשת הפצ"רית והעלילה על כוח 100". ביקורת זו מצטרפת לשורה של ביקורות שמשגרים פעילי הימין כלפי בן גביר בשבועות האחרונים, על רקע החשש מפיצול קולות שעלול להוביל לאובדן השלטון.

מוקדם יותר השבוע פרסם ראש הממשלה בנימין נתניהו קריאה דרמטית לבן גביר ולסמוטריץ' להגיע לפגישות ביום ראשון. "אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין", כתב. אולם ממפלגת עוצמה יהודית נמסר בתגובה כי "לא יתקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף".

בינתיים, גם משה פייגלין, יו"ר מפלגת 'זהות', משגר איומים חריפים לעבר מפלגות גוש הימין. בראיון ברדיו גלי ישראל הבהיר כי אם לא יתבצעו איחודים בימין - הוא ירוץ עצמאית עד הסוף, גם במחיר אובדן קולות למחנה. "אם אתם משחקים פה את המשחקים ולא מוכנים להתאחד, קחו בחשבון שיש לכם פה עסק עם משוגע", איים.

משה פייגלין בישיבת אורייתא בי-ם ( צילום: מסך )

המתיחות הפוליטית מגיעה בעיצומה של מערכת בחירות סוערת, כאשר סקרים מצביעים על כך שגוש הימין נמצא בסכנה ממשית של אי השגת רוב. על פי סקר שפורסם לאחרונה, הליכוד בראשות נתניהו זוכה ל-36 מנדטים, אך גוש הימין כולו מגיע ל-59 מנדטים בלבד - שניים פחות מהנדרש להקמת ממשלה.

בתוך המערבולת הפוליטית, נשאלת השאלה האם המתקפה הציבורית של יאיר נתניהו תצליח לשנות את עמדתו הנחרצת של בן גביר, או שמא תעמיק את הקרע במחנה הלאומי. כך או כך, ברור כי השעון מתקתק, והזמן לאיחודים בימין הולך ומתקצר.