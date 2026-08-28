פרטים חדשים מתגלים על השיחות מאחורי הקלעים בנושא האיחוד בין עוצמה יהודית לציונות הדתית. על פי דיווח ב'ישראל היום', בשבוע שעבר נפגש ראש הממשלה בנימין נתניהו עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ובמהלך הפגישה העלה נתניהו דרישה ברורה: "חובה שתתחבר עם סמוטריץ' ברשימה אחת".

השר בן גביר סירב לדרישה באופן נחרץ. לטענתו, איחוד עם בצלאל סמוטריץ' יגרום לנזק משמעותי לשני הצדדים. במהלך הפגישה הציג בן גביר בפני ראש הממשלה סקרי עומק שנערכו במטה הקמפיין של עוצמה יהודית, המצביעים על כך שחיבור בין שתי המפלגות יפגע באופן דרמטי במספר המנדטים הצפוי למפלגתו.

על פי הדיווח ב'הארץ', הסקרים שהוצגו מצביעים על כך שהאיחוד צפוי לרחק קבוצות מצביעים מרכזיות: צעירים ומצביעי פעם ראשונה, תושבי הפריפריה שאינם מזדהים עם סמוטריץ', וכן מצביעים חרדים ששוקלים להצביע לעוצמה יהודית. במטה בן גביר טוענים כי כ-80% ממצביעי הציונות הדתית יעברו להצביע לעופר וינטר במקרה של איחוד עם עוצמה יהודית.

ראש הממשלה הסכים עם הניתוח שהציג בן גביר. השר הציע פתרון חלופי: לשריין את סמוטריץ' בליכוד. אולם נתניהו התנגד להצעה והבהיר כי מדובר בפגיעה פוטנציאלית גם בליכוד, וכי סמוטריץ' מהווה "נזק אלקטורלי של ממש".

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לאחר השיחה הפרטית, פנה נתניהו בניסיון לאחד בין וינטר לסמוטריץ', אך כאשר התברר שהחיבור הזה לא צפוי להתממש, החל במסע לחצים פומבי נגד בן גביר. ביום חמישי פרסם נתניהו סרטון ברשת X שבו קרא לבן גביר ולסמוטריץ' להתאחד, ואמר כי הוא מתכוון להזמין אותם לפגישה בימים הקרובים.

"אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים, צריך להתגבר על זה. נעשה מאמץ עליון להתאחד, זה מה שהציבור מצפה מהם, ובצדק", אמר נתניהו בסרטון.

בן גביר הגיב במהירות בסרטון משלו, שבו האשים את נתניהו בכוונה להקים ממשלת אחדות עם איזנקוט. "שנינו יודעים שאתה רוצה עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם איזנקוט ולהקים ממשלה לאומית רחבה", אמר בסרטון.

מנגד, סמוטריץ' רמז שהוא מוכן לאיחוד: "זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי", כתב. בתגובה על הודעת בן גביר כתב נתניהו: "סמוטריץ' על גבול אחוז החסימה. אם אתה לא מתאחד איתו, נקבל ממשלת שמאל".

בן גביר השיב: "אתה מכיר היטב את הנתונים ומחקרי העומק בדיוק כמוני. שוחחנו כמה פעמים בשבועות האחרונים. לפי כל הסקרים, חיבור שלי ושל סמוטריץ' מרחיק מעוצמה יהודית 3-4 מנדטים שלא יבואו להצביע".

עוד הוסיף בן גביר: "אמרת לי בעצמך שהתסריט המושלם לניצול קולות זה וינטר וסמוטריץ' בריצה משותפת, כי לדבריך וינטר לא מביא שום קול מהמתלבטים".

המתח הפוליטי במחנה הימין מתעצם בעקבות ריבוי מפלגות הלוויין והחשש מבזבוז קולות. על פי סקר שפורסם לאחרונה, מפלגתו של עופר וינטר "עמך ישראל" זוכה ל-6 מנדטים ודוחקת את הציונות הדתית בראשות סמוטריץ' אל מתחת לאחוז החסימה עם 2.6% מקולות המצביעים בלבד.