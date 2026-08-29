( צילום: Olivier Fitoussi/Flash90 )

מתיחות חריפה פרצה בקואליציה, לאחר שהתפרסמו דיווחים על מגעים חשאיים שמתקיימים בין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לבין משה פייגלין, בתיווכו האישי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב בהודעה חריגה בחריפותה, שבה תקף את ראש הממשלה והאשים אותו במשחק ציני.

בן גביר פתח את הודעתו במילים: "שבוע טוב אדוני ראש הממשלה. נדהמתי מהדיווחים על כך שסמוטריץ' ופייגלין ניהלו בתיווכך מו"מ מתקדם לאיחוד, ורק כדי 'להלחיץ את פייגלין', יצאתם אתה וסמוטריץ' בקריאה מבוימת לאחדות איתי, שכל תכליתה להנמיך את דרישות פייגלין". על פי הדיווחים, בשבוע שחלף התקיימה פגישה בין ראש הממשלה לבין בן גביר, שבמהלכה דרש נתניהו מהשר להתאחד עם סמוטריץ' ברשימה משותפת. בן גביר סירב בנחרצות והציג בפני ראש הממשלה סקרים שערך מטה הקמפיין של מפלגתו. הסקרים שהוצגו מצביעים על כך שאיחוד בין עוצמה יהודית לציונות הדתית עלול להרחיק קבוצות מצביעים: צעירים ומצביעים לראשונה, תושבי הפריפריה שאינם מזדהים עם סמוטריץ', וכן מצביעים חרדים ששוקלים להצביע לעוצמה יהודית. במטה בן גביר טוענים כי רוב גדול ממצביעי הציונות הדתית יעברו להצביע לעופר וינטר במקרה של איחוד. יאיר נתניהו מצייץ: "לא ביקשו מכם להתחתן" דוד קליין | 27.08.26 סמוטריץ' בסרטון בכייני: "אחמד, הם באים" דוד קליין | 27.08.26 בהודעתו הנוכחית, בן גביר חשף את המתיחות העמוקה בינו לבין שותפיו בקואליציה. "מילא להחרים אירועים בהשתתפותי ולהתבייש להצטלם איתי", כתב, "אבל גם הקריאה הנרגשת לאחדות היא בכלל משחק ציני?!"

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

הפרשה מתרחשת על רקע קריאה פומבית שפרסם נתניהו ביום שישי, שבה הזמין את בן גביר וסמוטריץ' לפגישות ביום ראשון. "אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין", כתב אז ראש הממשלה. אולם מעוצמה יהודית נמסרה תגובה מיידית: "מפלגת עוצמה יהודית ומפלגת הציונות הדתית לא יתמודדו יחד בבחירות הקרובות לכנסת. החלטה זו הינה סופית ומוחלטת".

במקביל, משה פייגלין שולח מסרים חריפים לעבר גוש הימין. בראיון לרדיו גלי ישראל הבהיר כי אין בכוונתו לפרוש ברגע האחרון. "אם אתם משחקים פה את המשחקים ולא מוכנים להתאחד, קחו בחשבון שיש לכם פה עסק עם משוגע", אמר פייגלין. "המצביעים שלי לא שייכים לכם ולא נמצאים אצלכם בכיס".

משה פייגלין ( צילום: פלאש 90 )

בן גביר חתם את הודעתו במסר חד וברור המופנה ללשכת ראש הממשלה: "אדוני ראש הממשלה, כדאי להזכיר לך: קוראים לי איתמר בן גביר, לא בני גנץ". המשפט, המשווה את עצמו לשר הביטחון לשעבר שפרש מהממשלה, מהווה אזהרה ברורה על כך שגם בן גביר עשוי לנקוט בצעדים דרמטיים אם ימשיכו להתעלם ממנו.

המתיחות הפוליטית מתרחשת בתקופה סוערת בימין, כאשר הסקרים מצביעים על פיצול קולות משמעותי בין המפלגות הקטנות. נתניהו, שחושש מאובדן מנדטים בגוש הימין, מנסה לתווך בין הצדדים, אך נראה כי המתחים האישיים והפוליטיים עמוקים.