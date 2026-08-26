בשורה משמעותית למשק המים הישראלי: ועדת המכרזים המיוחדת להתפלת מי ים פרסמה היום (רביעי) את מסמכי המיון המוקדם למכרז בינלאומי להקמת מתקן התפלה בעמק חפר, שצפוי להיות הגדול מסוגו בעולם. המתקן המתוכנן יייצר 400 מיליון מטר קוב מים מותפלים בשנה, בהיקף השווה לכ-40% מצריכת המים השפירים השנתית של משקי הבית והתעשייה במדינה.

המהלך מהווה נדבך מרכזי בהיערכות ארוכת הטווח של הממשלה להרחבת כושר ההתפלה ולחיזוק ביטחון המים של ישראל, על רקע הגידול המתמשך באוכלוסייה, העלייה הצפויה בביקוש למים והשפעות שינויי האקלים. הפרויקט נועד לצמצם את תלות המדינה במקורות המים הטבעיים ובכמויות המשקעים המשתנות משנה לשנה.

מתקן ענק על 200 דונם

המתקן מתוכנן לקום על שטח של כ-200 דונם באזור התעשייה עמק חפר, בהתאם לתוכנית תשתית לאומית 143 המקודמת בימים אלה. התוכנית כוללת את כלל התשתיות הנדרשות לקליטת מי הים, להתפלתם, לטיפול במים ולהזרמתם למערכת המים הארצית.

לצד גודלו החריג, המכרז צפוי להציב דרישות מתקדמות בתחומי היעילות האנרגטית, האמינות והזמינות של המתקן, איכות המים, הגנת הסביבה, חדשנות טכנולוגית ועמידה בסטנדרטים מחמירים. מסמכי המכרז עשויים לכלול גם אפשרות להקמת תחנת כוח קונבנציונלית המונעת בגז טבעי בהספק של עד 300 מגה וואט, לצורך ייצור עצמי של החשמל הנדרש להפעלת המתקן.

פרסום שלב המיון המוקדם מהווה את יריית הפתיחה של ההליך המכרזי לבחירת זכיין שיהיה אחראי לתכנון, מימון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של המתקן לתקופה של 25 שנה, במסגרת שותפות בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי בשיטת ה-PPP.

השוואה עולמית

כיום, המתקנים הגדולים ביותר בעולם ממוקמים במפרץ הפרסי. קומפלקס ג'בל עלי באיחוד האמירויות נחשב למתקן ההתפלה הגדול בעולם באתר בודד, עם כושר ייצור של כ-2.2 מיליון מ"ק ליום. מתקן ראס אל-ח'יר בערב הסעודית מייצר כ-1 מיליון מ"ק ביום, ומתקן א-טווילה באיחוד האמירויות, הטהור הגדול ביותר באוסמוזה הפוכה, מייצר כ-909 אלף מ"ק ליום.

מתקן שורק ב' (באר מרים) בראשון לציון, שהוקם בשנים האחרונות, מייצר כ-670 אלף מ"ק מים ביום וקבע שיא עולמי למחיר המים הנמוך ביותר בזכות תכנון מודולרי מתקדם וטכנולוגיות להפחתת צריכת אנרגיה. המתקן המקורי שורק א' מייצר כ-624 אלף מ"ק ליום וסיפק בעבר כ-20% מצריכת המים העירונית בישראל.

תרומה לשיתוף פעולה אזורי

הקמת המתקן תאפשר גם לתמוך בקידום פרויקט Prosperity Blue, שעשוי לאפשר את הרחבת שיתוף הפעולה בין ישראל לממלכת ירדן בתחום המים והאנרגיה. הפרויקט, שהוקפא במהלך המלחמה בעזה, כולל מכירת מים מותפלים מישראל לירדן בתמורה לחשמל סולארי, ועשוי לתרום לחיזוק שיתוף הפעולה בין המדינות וליציבות האזורית.

במסגרת שלב המיון המוקדם ייבחנו היכולות המקצועיות, ההנדסיות והפיננסיות של קבוצות מהארץ ומהעולם, וכן ניסיונן בהקמה ובהפעלה של מתקני התפלה ושל פרויקטים הנדסיים מורכבים בהיקפים משמעותיים. הקבוצות שיעמדו בתנאי המיון המוקדם יוזמנו להשתתף בשלב המכרזי ולהגיש את הצעותיהן להקמת הפרויקט.

"מהפכה במשק המים"

החשבת הכללית, רו"ח מיכל עבאדי-בויאנג'ו, מסרה כי "המכרז להקמת מתקן ההתפלה בעמק חפר, שצפוי להיות הגדול מסוגו בעולם, הוא שלב נוסף ומשמעותי בשורה של מתקני התפלה שקודמו על ידי אגף החשבת הכללית בשיטת PPP בשנים האחרונות, ואשר הביאו למהפכה של ממש במשק המים".

עבאדי-בויאנג'ו הוסיפה כי "בעידן של שינויי אקלים ובמציאות של משקעים פוחתים וביקוש הולך וגדל, הקמת מתקן ההתפלה בעמק חפר מהווה נדבך מרכזי במדיניות ארוכת הטווח של אגף החשב הכללי ורשות המים להבטחת אספקת מים רציפה ואמינה לכלל תושבי מדינת ישראל".

מנהל רשות המים, מר יחזקאל ליפשיץ, הדגיש כי "פרויקט מתקן התפלה עמק חפר הוא בשורה אדירה למשק המים ולאזרחי ישראל. הקמת מתקן ההתפלה, מהגדולים והמתקדמים בעולם, תאפשר לנו לתת מענה צופה פני עתיד לצרכי האוכלוסייה, החקלאות והתעשייה, תוך שמירה על סטנדרטים סביבתיים וטכנולוגיים מהשורה הראשונה".

הפרויקט מקודם על ידי ועדת המכרזים המיוחדת להתפלת מי ים המורכבת מנציגי משרד האוצר, רשות המים, משרד האנרגיה והתשתיות וחברת ענבל, ובראשה עומד מר גל לנדו, מנהל יחידת תשתיות ופרויקטי PPP באגף החשבת הכללית.