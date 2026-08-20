ארגון 'תבונה' מקיים היום, יום חמישי ז' באלול, את ועידת הכלכלה השנתית שלו בבנייני האומה בירושלים. הוועידה, שתימשך שבע שעות רצופות, מיועדת לדון באתגרים ובהזדמנויות העומדים בפני הציבור החרדי בתחום הכלכלי, ולספק כלים מעשיים ליצירת יציבות כלכלית לטווח ארוך.

הוועידה תיפתח בשעה 15:00 בטרקלין טדי עם "שדרת הכלכלה" - מתחם שיכלול תצוגות ומולטימדיה העוסקים במעגל החיים הפיננסי. במקביל יתקיימו מתחמי היכרות ורשת קשרים, "אולפן פתוח" לראיונות מצולמים בהנחיית זאב ארן, ומופע של אמן החושים מני הולנדר.

המליאה המרכזית תיפתח בשעה 16:00 בדברי פתיחה של מנכ"ל ארגון 'תבונה', שלומי פרוש. לאחר מכן יתקיים מושב "המתג הכלכלי" בהנחיית משה גלסנר, שיכלול ראיונות אישיים עם בכירי משרדי הממשלה: מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, מנכ"ל משרד ירושלים ומסורת ישראל שימי אלבוים, ויו"ר הרשות לניירות ערך ספי זינגר. כמו כן ישאו דברים מנכ"ל מפעל הפיס בני דרייפוס וראש עיריית בית שמש שמואל גרינברג.

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בשעה 17:10 יחל המושב "להתכלכל בלי לקלקל", בהנחיית יעקב ולדמן ובהשתתפות אברהם זופניק, סימי ספוטלר ואהרן גפני. המושב יתמקד בצמצום פערים כלכליים ובהגנה מפני הונאות פיננסיות. בסיום המושב ישאו דברי ברכה ראשי הערים משה ליאון ומאיר רובינשטיין, וכן יו"ר מפעל הפיס איציק לארי.

לאחר תפילת מנחה, בשעה 18:45, יתקיים מעמד הוקרה וסעודה חגיגית לכבוד שלוחי הציבור, מנהלי הקופות והמאמנים. המעמד יכלול הקרנת שידור מיוחד של ברכות מגדולי ישראל שליט"א, ונאומים מאת חבר הכנסת הגאון הרב מאיר פרוש ויוסל'ה מינצברג.

החלק המרכזי של הערב יוקדש למושב "שערי נישואין", בהנחיית ישראל עדלמאן ויוסי אוסטר. המושב יעסוק בדרכים שונות למימון חתונות הילדים, ויכלול דיון בין מודלים שונים בהשתתפות מנכ"ל הגמ"ח המרכזי חיים אליעזר אלתר, יוסף מינצברג, אברהם לפקוביץ, אברהם ארנפרוינד, צבי סילבר, יהודה בייפוס ושלום פקשר. לאחר מכן יישאו הרצאות חיים אבלס ומנכ"ל 'כיוון' שמואל גוטליב.

הוועידה תסתיים בשעה 20:45 במושב "ידע שווה כסף", שבו ייחשפו לראשונה ממצאי מחקר מקיף על הרגלי הכלכלה בציבור החרדי, שנערך על ידי מכון 'מדגם' עבור ארגון 'תבונה'.