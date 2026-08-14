פרשה כלכלית כואבת הגיעה לסיומה אתמול (יום ה') בבית המשפט הפדרלי בטרנטון שבמדינת ניו ג'רזי, כאשר ליאור משה, תושב תומס ריבר בן 43, הודה בפני בית המשפט בהפעלת תכנית הונאה פיננסית שגרמה לנזק כלכלי חמור לעשרות משפחות חרדיות באזור. על פי כתב האישום, משה גזל כ-47 מיליון דולר מ-97 משקיעים, כאשר רובם המכריע היו חברי הקהילה החרדית המקומית בתומס ריבר ובסביבתה.

גזר דינו של משה אמור להיקבע רק בחודש דצמבר 2026, אולם כבר כעת ניכר כי מדובר באחת מפרשיות ההונאה הקשות ביותר שפקדו את הקהילה החרדית באזור ניו ג'רזי בשנים האחרונות. התובע הפדרלי של מחוז ניו ג'רזי, רוברט פרייזר, הביע ביקורת חריפה על מעשיו של הנאשם: "הנאשם הפך את אמון הקהילה החרדית לכלי להונאה, וניצל קשרים אישיים כדי להזין תרמית פונזי ענקית".

על פי כתב האישום והודאתו של משה בפני בית המשפט, במשך תקופה של ארבע שנים — מיוני 2019 ועד יוני 2023 — הפעיל את חברת "קפיטל פאנדינג ASAP" שבבעלותו כאמצעי לגיוס כספים מחברי הקהילה. המשקיעים קיבלו הבטחות מפורשות כי כספם יושקע במתן הלוואות עסקיות לטווח קצר, תוך הבטחת תשואות גבוהות שנעו בין 9 אחוזים ל-53 אחוזים.

אולם בפועל, כפי שעולה מהחקירה, הכספים שגויסו לא הושקעו כלל באופן שהובטח למשקיעים. במקום זאת, משה הפעיל תכנית פונזי קלאסית: חלק ניכר מהכספים ששולמו על ידי משקיעים חדשים הועבר כ"תשואות" למשקיעים ותיקים יותר, תוך יצירת מראית עין של הצלחה ורווחיות. כ-11 מיליון דולר הועברו לשימושו האישי של משה, כאשר בין ההוצאות נמנו פירעון חובות הימורים, שיפוצים יקרים בביתו הפרטי, תשלומי משכנתא והלוואות לרכישת כלי רכב.

התובע פרייזר הדגיש כי "משרדנו ימשיך לחשוף הונאות פיננסיות, יגן על ציבור המשקיעים וידרוש דין וחשבון מאלו המנצלים לרעה עמדות אמון".

במקביל להליך הפלילי, רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) הגישה תביעה אזרחית נגד משה ונגד שני שותפים נוספים מתומס ריבר שסייעו לו בגיוס הכספים מהמשקיעים. ההליכים האזרחיים נועדו לאפשר השבת כספים למשקיעים הנפגעים, אם כי ברור שרובם לא יצליחו לקבל בחזרה את מלוא סכום השקעתם.

הפרשה מזכירה מקרים דומים שפקדו את הציבור החרדי בשנים האחרונות, כאשר קשרים קהילתיים ואמון הדדי נוצלו לרעה לצורך גיוס כספים במסגרת תכניות הונאה. עורכי דין המייצגים חלק מהנפגעים מסרו כי ינסו להשיב למשקיעים את כספם באמצעות ההליכים האזרחיים, אך הודו כי הסיכויים מוגבלים. "רוב הכסף כבר הוצא, והמשקיעים יצטרכו להסתפק בחלק קטן ממה שהשקיעו", אמר אחד מהפרקליטים המייצגים את הנפגעים.