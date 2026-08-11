הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (יום שלישי) את נתוני הפדיון של רשתות השיווק בישראל לחודשים אפריל-יוני 2026, והתמונה המצטיירת מהם מעידה על המשך מגמת העלייה בצריכה, אך בקצב מתון בהרבה מזה שנרשם בתחילת השנה.

הדו"ח, המתבסס על נתוני מגמה בחישוב שנתי ובמחירים קבועים, מהווה כלי מרכזי להערכת מצב המשק והצריכה הפרטית במדינה. הנתונים נאספים ישירות מהרשתות המובילות על ידי סוקרי הלמ"ס, ומספקים תמונה עדכנית של הרגלי הקנייה של האוכלוסייה בתקופה של יוקר מחיה.

הנתונים שפורסמו מצביעים על עלייה של 3.3% בסך כל פדיון רשתות השיווק בחודשים אפריל עד יוני השנה. נתון זה נמוך משמעותית מהעלייה של 6.8% שנרשמה ברבעון הראשון של 2026.

באשר לרשתות המזון, שהן הרלוונטיות ביותר לכיסו של כל אזרח, הנתונים מראים עלייה של 1.6% בלבד בתקופה הנבדקת. זאת לעומת עלייה של 5.4% שנרשמה ברבעון הקודם - ירידה ניכרת בקצב הגידול.

הלמ"ס מחלק את נתוני הפדיון לשתי קטגוריות עיקריות: רשתות המתמחות במזון, ורשתות המתמחות במוצרים שאינם מזון. הקטגוריה השנייה כוללת מגוון רחב של תחומים - טקסטיל והלבשה, הנעלה, מוצרים בני קיימה, כלי בית, וכן קטגוריית "שונות" הכוללת קוסמטיקה, תרופות, צעצועים, ספרים, ציוד משרדי ואופטיקה.

נתוני רשתות השיווק נחשבים לאינדיקטור חשוב במיוחד עבור כלכלני המשק, מאחר שהם מקדימים בחודש שלם את פרסום נתוני פדיון המסחר הקמעוני הכללי המבוססים על דיווחי מע"מ. כך הם מאפשרים הערכה מהירה ואמינה של מגמות הצריכה.

בלמ"ס מדגישים כי הנתונים שפורסמו כעת הם ראשוניים, ובחודש הבא צפוי להתפרסם עדכון מדויק יותר לאחר קבלת המידע המלא מכלל הרשתות הנחקרות.

הלשכה מבהירה סייג חשוב: עלייה במכירות ברשתות השיווק הגדולות אינה מעידה בהכרח על עלייה בסך כל הקניות של הציבור. לעיתים מדובר במעבר של קונים מחנויות קטנות - מכולות שכונתיות וכדומה - אל הרשתות הגדולות, בין השאר עקב פתיחת סניפים חדשים, רכישת חנויות קיימות או סגירת חנויות מקומיות.

הנתונים מעוררים שאלות לגבי הרגלי הצריכה של האוכלוסייה בתקופה זו. האם ההאטה בקצב הגידול מעידה על התחלת צמצום בקניות עקב המצב הכלכלי, או שמא מדובר בהתייצבות טבעית לאחר עלייה חדה בתחילת השנה?

יש לציין כי הפדיון של רשתות המזון אינו כולל רק מוצרי מזון, אלא גם חומרי ניקוי ומוצרים נוספים הנמכרים באותם סניפים. לפיכך, הנתונים משקפים תמונה רחבה של הרגלי הצריכה הביתית.

בחודשים הקרובים יתברר האם מגמת ההאטה תימשך, או שמא יחול שינוי בהרגלי הקנייה. בינתיים, הנתונים מצביעים על כך שלמרות יוקר המחיה והאתגרים הכלכליים, הצריכה ברשתות השיווק נמשכת, גם אם בקצב מתון יותר מבעבר.