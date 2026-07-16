בשורה כלכלית משמעותית התפרסמה השבוע: ועדת המכרזים הבין-משרדית בחרה בקבוצת שפיר הנדסה למימון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של הארכת כביש 6 צפונה. הזכייה במכרז היוקרתי, שבו התחרו שש קבוצות מובילות, הובילה לזינוק דרמטי במניית החברה - עלייה של מעל 7% בפתיחת המסחר בבורסת תל אביב, שהביאה לעיכוב זמני מסוג "פתיחה אנגלית".

המניה רשמה עלייה מרשימה של כ-44% מתחילת השנה ומעל 50% ב-12 החודשים האחרונים, כאשר שווי השוק של החברה מתקרב כעת לשיא של כ-17 מיליארד שקל. הזכייה במכרז מהווה אבן דרך משמעותית בהיסטוריה של הקבוצה ומעמידה אותה בחזית פרויקטי התשתית הלאומיים בישראל.

פרויקט ענק: 22 ק"מ ושלושה מחלפים חדשים

הפרויקט כולל הקמת כ-22 ק"מ של כביש דו-מסלולי עם שלושה נתיבים לכל כיוון, ממחלף סומך ועד לבית העמק. במסגרת העבודות ייבנו שלושה מחלפים חדשים - אבליים, מכר ובית העמק - שישפרו באופן משמעותי את הקישוריות התחבורתית באזור הצפון.

עלות ההקמה הישירה מוערכת בכ-2 מיליארד שקל, אך היקף הפרויקט הכולל לאורך תקופת הזיכיון מגיע לכ-12 מיליארד שקל. סכום זה כולל את עלויות ההקמה, ההפעלה, התחזוקה לאורך 30 שנה, ותשלום ייעודי למדינה בתום שלב ההקמה. תקופת הזיכיון נקבעה ל-34 שנים, כאשר כ-40 חודשים מוקדשים להקמה וכ-30 שנה לתפעול ותחזוקה.

על פי לוחות הזמנים המתוכננים, העבודות צפויות להתחיל ב-2027 והכביש ייפתח לציבור ב-2030. עם זאת, שפיר שואפת להקדים את הלו"ז, בהסתמך על תקדים מוצלח של כביש 16 בירושלים שנפתח בפחות משלוש שנים במקום ארבע שנים כמתוכנן.

מודל כלכלי ייחודי: רשת ביטחון דו-כיוונית

הפרויקט יתופעל על פי מודל זיכיון ייחודי, כאשר מקור ההכנסה העיקרי יהיה גביית אגרות מהמשתמשים, כולל הנחות חוקיות לתושבי הצפון. שפיר תקים חברה ייעודית בבעלותה המלאה ותידרש להגיע לסגירה פיננסית - קביעת מבנה חוב, הון עצמי, מממנים וערבים - בתוך 12 חודשים.

המדינה הקימה מנגנון "רצועת ביטחון" דו-כיווני המעניק הגנה לזכיין מפני סיכונים תפעוליים: במקרה של תנועה נמוכה מהתחזיות, המדינה תכסה כ-87.5% מהפער בהכנסות. מנגד, במקרה של תנועה חזקה מהצפוי, המדינה תגבה את רוב העודפים במנגנון מדורג של 70%, 80% ועד 90% בקצה. מודל זה מבטיח יציבות כלכלית לפרויקט ומאפשר תכנון פיננסי ארוך טווח.

השפעה על מגזרי הפעילות של שפיר

הזכייה במכרז תשפיע באופן משמעותי על שלושת מגזרי הפעילות המרכזיים של הקבוצה. מגזר התשתיות, שדיווח ברבעון הראשון של 2026 על הכנסות של כ-682 מיליון שקל ורווח של כ-36 מיליון שקל (רווחיות של כ-5%), צפוי לראות תוספת משמעותית בהיקף הפעילות.

פריסת תקציב ההקמה של 2 מיליארד שקל על פני 40 חודשים משקפת קצב ביצוע שנתי ממוצע של כ-600 מיליון שקל - תוספת של מעל 20% לקצב ההכנסות הנוכחי של המגזר. תחת רווחיות של 5%, הפרויקט צפוי להניב רווח מגזרי של כ-30 מיליון שקל בשנה בתקופת ההקמה.

מגזר התעשייה של הקבוצה, המתמחה בייצור חומרי גלם כמו מחצבות, בטון, אספלט ואלמנטים טרומיים, דיווח ברבעון הראשון על הכנסות של כ-649 מיליון שקל ורווח של כ-106 מיליון שקל - רווחיות גבוהה של כ-16%. המגזר צפוי לספק חלק ניכר מתשומות הבנייה לפרויקט, מה שיחזק את הסינרגיה הפנימית בקבוצה.

מגזר הזכיינות, שדיווח ברבעון הראשון על הכנסות של כ-69 מיליון שקל ורווח של כ-17 מיליון שקל (רווחיות של כ-25%), מהווה את מנוע הרווחיות החזק ביותר של הקבוצה לטווח הארוך. החל משנת 2030, המגזר יתפעל את הכביש החדש למשך 30 שנה, מה שיבטיח זרם הכנסות יציב ורווחי לאורך זמן.

ביצועים פיננסיים ותמחור

שפיר הנדסה רשמה צמיחה מרשימה בשנים האחרונות - 16% בשנת 2024 ו-26% בשנת 2023. הרווח הנקי ברבעון האחרון עמד על 59 מיליון שקל, כאשר יצוין שמדובר ברבעון חלש עונתית, שכן עיקר הרווחיות מתרכזת ברבעון הרביעי של השנה.

החברה נסחרת כיום במכפיל רווח היסטורי גבוה של מעל 60, אך אנליסטים מעריכים שהמשך קצב הצמיחה יביא לרווח שנתי של כ-350 מיליון שקל השנה, מה שישפר את מכפיל הרווח לפחות מ-50. התמחור הגבוה משקף את אמון השוק ביכולת החברה לבצע פרויקטים מורכבים ולהניב תשואות עקביות.

חלק ממגמה לאומית

הפרויקט מהווה חלק ממגמה היסטורית בישראל של הנעת המשק לאחר משברים באמצעות השקעות ענק בתשתיות. בדומה למיזמי כביש 6 המקורי, הרכבות וההתפלה שקודמו לאחר האינתיפאדה השנייה בתחילת שנות ה-2000, גם כעת המדינה מקדמת את תוכנית התשתיות הלאומית לשנים 2026-2030.

התוכנית כוללת פרויקטים מעל 100 מיליון שקל כמו המטרו, ההתפלה, מסילות ומיזמי PPP נוספים. לשם השוואה, תוכנית 2023 כללה 228 פרויקטים בהיקף מצטבר של כ-433 מיליארד שקל. שרת התחבורה, מירי רגב, הגדירה את הפרויקט כבשורה אסטרטגית ומנוע צמיחה כלכלי לצפון, המקדם את חיבור המדינה מקריית שמונה ועד אילת.

הזכייה במכרז מעמידה את שפיר הנדסה במעמד של שחקן מרכזי בשוק התשתיות הישראלי, עם פורטפוליו מגוון של פרויקטים אסטרטגיים שמבטיחים צמיחה ויציבות לשנים הבאות. עדכונים נוספים בהמשך.