משרד האוצר מעלה הילוך מול ענקית השבבים אינטל: אגף התקציבים החליט לבטל מענק מדינה בהיקף של 1.3 מיליארד שקל שהיה מיועד לחברה לשנת 2025. ההחלטה מגיעה שנתיים לאחר שאינטל הקפיאה את עבודות ההקמה של הרחבת המפעל בקריית גת, וכחלק מהערכה מחדש של המדינה לגבי התחייבויותיה התקציביות לפרויקט.

למרות ביטול הפעימה הנוכחית, באוצר נמנעים בשלב זה משריפת גשרים מוחלטת: המענק הבא בתוכנית, בהיקף של כ-1.06 מיליארד שקל המתוכנן לסוף שנת 2026, נותר נכון לעכשיו בתוקף – במטרה להשאיר לחברה תמריץ לחידוש הבנייה במידה ותחליט על כך.

מהבטחה של 89 מיליארד שקל – להקפאה עמוקה

שורשי המשבר טמונים בהסכם הענק שנחתם ב-2023, במסגרתו התחייבה אינטל להקים מפעל שבבים חדש ומתקדם בצמוד למתקן הקיים בדרום, בהשקעה כוללת שנאמדה ב-89 מיליארד שקל. מנגד, המדינה העניקה לחברה חבילת הטבות חסרת תקדים: סבסוד בשיעור של 12.5% מסך ההשקעה – כ-11.1 מיליארד שקל במענקים – לצד שיעור מס חברות מופחת של 7.5% בלבד.

אלא שהמציאות טרפה את הקלפים. שילוב של קשיים פיננסיים גלובליים אליהם נקלעה אינטל העולמית – שהובילו לביטול פרויקטים בגרמניה ובפולין – יחד עם חוסר היציבות הביטחונית באזור, הובילו לעצירת הדחפורים בקריית גת כבר באמצע 2024. הקפאה זו לווותה גם בגל פיטורים נרחב, במסגרתו צומצמה מצבת העובדים של החברה בישראל מ-12 אלף ל-9,000 עובדים בלבד.

המענק של 2024 שולם, אך המבט נישא לאירלנד

על אף שהעבודות בשטח נעצרו, אינטל עוד הספיקה לקבל מהמדינה מענק בגובה 1.5 מיליארד שקל עבור פעילותה בשנת 2024. מנגד, בעוד שהמפעל הישראלי המייצר בטכנולוגיית "אינטל 7" (10 ננומטר) נזקק לשדרוג דחוף כדי לשמור על תחרותיות, בחרה הנהלת אינטל העולמית להסיט משאבים ולהשקיע כ-5 מיליארד אירו דווקא במפעל שלה באירלנד, המייצר שבבים מתקדמים יותר בטכנולוגיית 5 ננומטר.

האירוניה בולטת במיוחד על רקע הגאווה הרבה שהביעה אינטל לאורך השנים בפעילות הישראלית, שהובילה אף לקידומו של דני בן עטר – מי שהיה אחראי על הקמת המפעל בקריית גת – לתפקיד הבכיר של מנכ"ל משותף של רשת המפעלים הגלובלית של החברה.

משבר גלובלי ומהלכים דרמטיים

המשבר באינטל אינו מוגבל לישראל בלבד. החברה מתמודדת עם קשיים תאגידיים משמעותיים, שהובילו אף לדרישה פומבית של הנשיא טראמפ להדיח את מנכ"ל החברה, ליפ-בו טאן, בשל קשרים עבר עם הצבא הסיני. לאחר פגישה בבית הלבן, טראמפ התרשם ממנו והסכים לוותר על הדרישה – בתמורה לכך שממשלת ארה"ב תקבל 10% ממניות אינטל במקום מענק של 9 מיליארד דולר.

בתגובה לפניית כלי התקשורת, ממשרד האוצר לא נמסרה תגובה רשמית. מאינטל נמסר: "כפי שהודענו בעבר, תוכניות ההתרחבות שלנו בישראל נמצאות תחת בדיקה, על מנת להבטיח התאמה לביקוש מהלקוחות".