אינטל (Intel Corporation) היא חברת טכנולוגיה אמריקאית רב-לאומית המתמחה בפיתוח וייצור מעבדים, שבבים ורכיבי מחשב מתקדמים. החברה, שנוסדה בשנת 1968, הפכה לאחת החברות המשפיעות ביותר בתעשיית הטכנולוגיה העולמית.

בישראל, אינטל מהווה את אחת המעסיקות הגדולות בתעשיית ההייטק, עם מרכזי פיתוח וייצור משמעותיים בקריית גת, חיפה, ירושלים ופתח תקווה. החברה משקיעה מיליארדי דולרים בהרחבת מתקני הייצור שלה בישראל ומעסיקה אלפי עובדים במגוון תפקידים.

החברה מובילה בתחום החדשנות הטכנולוגית, עם דגש מיוחד על פיתוח מעבדים מתקדמים, טכנולוגיות בינה מלאכותית, ופתרונות מחשוב לעידן הדיגיטלי. אינטל משקיעה משאבים רבים במחקר ופיתוח, ומחזיקה באלפי פטנטים בתחומים שונים.

פעילותה של אינטל בישראל מהווה מנוע צמיחה משמעותי לכלכלה המקומית, עם השפעה ניכרת על תעשיית ההייטק הישראלית. החברה מקדמת שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות, מכוני מחקר וחברות סטארט-אפ מקומיות.