בעוד שהציבור הרחב מכיר את ההליום בעיקר מבלוני יום הולדת, עבור תעשיית הטכנולוגיה מדובר במשאב קריטי ללא תחליף | המלחמה במפרץ אילצה את טאיוואן לבצע תפנית אסטרטגית דרמטית לעבר ארצות הברית כדי להבטיח את המשך ייצור המעבדים העולמי (חדשות בעולם)
מעיוורון מוחלט לראיית-על: אילון מאסק חושף כי השתלת שבב ה-"Blindsight" בבני אדם תחל בקרוב, במטרה להשיב את מאור העיניים ישירות למוח | עם אישור ה-FDA והצלחות ראשונות מחוץ לארה"ב, לטענתו של הטריליונר, הטכנולוגיה המהפכנית של נוירלינק צפויה להפוך את העיוורון לזיכרון רחוק כבר בראשית 2026 (חדשות בעולם)
ינקי קוינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל, אמר הערב כי העסקה עם אנבידיה בקריית טבעון תיחתם ביום-יומיים הקרובים | לדבריו, הוא קיבל משר הביטחון ומשר החוץ אישור לקדם את המהלך להקצאת קרקע בפטור ממכרז ובהנחה של 51% עבור הקמת מרכז הפיתוח החדש |קוינט הוסיף: "אנחנו משלימים את העסקה עם אנבידיה, זו בשורה גדולה למדינת ישראל בכלל ולצפון בפרט" (כלכלה)
מהנדסים מאוניברסיטת טקסס בדאלאס פיתחו אב–טיפוס של מערכת חישוב מוח-נורומורפית חדשה | המחשב, הפועל באמצעות רכיבים מגנטיים זעירים, מצליח לחקות את האופן שבו המוח לומד ומעבד מידע - תוך שימוש מזערי באנרגיה לעומת מערכות בינה מלאכותית מסורתיות | שיתוף פעולה עם חברות ענק ותמיכה פדרלית מביאים את הטכנולוגיה אל סף המהפכה שתהפוך כל טלפון חכם ל"מוח קטן" עצמאי (טכנולוגיה)
החרפת המשבר: לאחר שהממשלה ההולנדית השתלטה על חברת השבבים נקספריה מחשש לדליפת טכנולוגיה לסין, הודיעה השלוחה הסינית כי היא מתנתקת מהנהלת החברה באירופה ותמשיך לפעול עצמאית תחת החוק הסיני | הצעד מעורר חשש לשיבושים חמורים בשרשראות האספקה הגלובליות של שבבים לתעשיית הרכב והאלקטרוניקה (בעולם)
מנכ"ל אינטל, ליפ-בו טאן, נאלץ להתמודד עם דרישה פומבית של הנשיא טראמפ להתפטר, בשל קשרים עבר עם הצבא הסיני | לאחר פגישה בבית הלבן, טראמפ התרשם ממנו והסכים לוותר על הדרישה – בתמורה לכך שממשלת ארה"ב תקבל 10% ממניות אינטל במקום מענק של 9 מיליארד דולר | העסקה סימנה תפנית בגורל החברה, אך אנליסטים מזהירים מפני השלכות פיננסיות | במקביל, סופטבנק התחייבה להשקיע 2 מיליארד דולר, והממשל בוחן שיתופי פעולה עם חברות מתחרות כדי להציל את אינטל (בעולם)
מספר ימים לאחר הודעת ביידן על הגבלת ייצוא השבבים לישראל, היום (רביעי) הודיעה ענקית השבבים Nvidia, כי תקים חוות שרתים ענקית בישראל | החווה תוקם באזור מבוא כרמל ולפי ההערכות תשקיע החברה יותר מחצי מיליארד דולר בהקמתה (בארץ, כלכלה)