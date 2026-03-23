גורם בכיר באו"ם מזהיר כי איראן עשויה לתקוף מתקני התפלת מים חיוניים ברחבי המזרח התיכון, צעד שעלול להסלים את העימות | האיום מגיע לאחר שטראמפ הזהיר כי וושינגטון תפגע בתשתיות האנרגיה של איראן, אם מיצר הורמוז לא ייפתח בתוך 48 שעות (בעולם)
הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הצעת חוק המורה לחברת החשמל ולספקי המים לנתק את השירותים מנכסים הרשומים על שם אונר"א | החוק, שזכה לתמיכת האופוזיציה והקואליציה, נועד להוכיח ריבונות ישראלית מול ארגון שהוגדר כ"ארגון טרור" על ידי חברי כנסת (פוליטי, בארץ)
בזמן שאנחנו ממשיכים בשגרת היומיום שלנו, הציר שבו מסתובב כדור הארץ לא נשאר במקום | תופעה שהייתה נחשבת לטבעית בלבד, נמדדה בצורה מדויקת והראתה תזוזה דרמטית כמעט מטר אחד בתוך פחות משני עשורים (חדשות בעולם)
מחקר חדש חושף: לג’ירפה יש רגליים גבוהות לא רק בשביל להגיע למזון בצמרות העצים, אלא כדי להקל על העומס הרב שמופעל על ליבה החזק | המודל החדש כולל יצור דמיוני בשם "אלאפה" ומספק הצצה להתאמה הייחודית של הג’ירפות (בעולם)
אתם באמצע שיחת עבודה חשובה, מנסים לשדר מקצועיות ואז הילד הקטן מתגנב מאחור, חוטף את הפלאפון מהיד ובטקס חגיגי זורק אותו ישר לאסלה. פלופ! הלב עוצר, המסך מחשיך, ואתם מבינים שהסלולרי שלכם יצא לטיול צלילה | המים ניתזים, הלב דופק, ואתם שואלים את עצמכם: “מה עכשיו? אורז? מייבש שיער? תפילה קצרה?” (מעניין)
משבר המים האדיר הפוקד את איראן עשוי להוביל לטלטלה במשטר| לא בכדי ראש הממשלה התייחס לכך באופן ישיר | הקצבות חשמל, קיצור ימי עבודה והגבלות על בתי ספר מצטרפים לאינפלציה דוהרת ולפיצוצים מסתוריים; אזרחים מתארים תחושת "נפילה חופשית" ומביעים ספק ביכולת המשטר לבלום את ההידרדרות (מגזין)
על רקע ירידת מפלסי מי התהום, גידול אוכלוסייה עצום ועשור של ניהול כושל לצד השפעות שינויי אקלים - עיר הבירה של אפגניסטן על סף קריסה תשתיות | למעלה משישה מיליון תושבים כבר חווים מחסור חמור במים, כאשר קפאון הסיוע הבינלאומי תחת ממשל הטליבאן מעמיד אותם בפני סכנת רעב, הגירה המונית והתפשטות מחלות (בעולם)
ברקע הסירוב של ארגון הטרור חמאס לדון בהצעה הישראלית, בישראל החליטו לעצור את הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועה, אך לא לסגור את הדלת בפני הצעה כזו או אחרת | בכיר במערכת הביטחון: "למצור כלכלי, תהיה השפעה על מסכת השיקולים של חמאס" (צבא)