גורם בכיר באו"ם מזהיר כי איראן עשויה לתקוף מתקני התפלת מים חיוניים ברחבי המזרח התיכון, צעד שעלול להסלים את העימות | האיום מגיע לאחר שטראמפ הזהיר כי וושינגטון תפגע בתשתיות האנרגיה של איראן, אם מיצר הורמוז לא ייפתח בתוך 48 שעות (בעולם)
בעקבות מצבה העגום של הכינרת, ובניסיון להעלות את מפלס המים, ברשות המים ובחברת מקורות מתכננים להתחיל להזרים לאגם מים מותפלים בכמות גדולה בתחילת החודש הבא | מתחילת החורף המפלס עלה בכ-30 סנטימטרים בלבד, זאת בהשוואה לעונה ממוצעת שבה המפלס עולה בכ-1.60 מטרים (בארץ)
משבר המים האדיר הפוקד את איראן עשוי להוביל לטלטלה במשטר| לא בכדי ראש הממשלה התייחס לכך באופן ישיר | הקצבות חשמל, קיצור ימי עבודה והגבלות על בתי ספר מצטרפים לאינפלציה דוהרת ולפיצוצים מסתוריים; אזרחים מתארים תחושת "נפילה חופשית" ומביעים ספק ביכולת המשטר לבלום את ההידרדרות (מגזין)