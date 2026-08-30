מינהל הדלק והגז שבמשרד האנרגיה והתשתיות פרסם היום (יום ראשון) הודעה על עדכון מחירי מוצרי הדלק המפוקחים, שייכנס לתוקף בחצות הלילה שבין יום שני ליום שלישי, א' בספטמבר. על פי ההודעה, המחיר המרבי שיורשה לגבות עבור ליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בתחנת תדלוק בשירות עצמי יעמוד על 8.25 שקלים חדשים - עלייה של 16 אגורות ביחס לחודש אב.

התוספת עבור שירות מלא תעמוד על 26 אגורות לליטר, עלייה של אגורה אחת לעומת התעריף הקודם. העלייה בתוספת השירות המלא נובעת מעדכון תקופתי בעקבות העלייה בשכר המינימום שנקבעה בחוק.

מספר גורמים השפיעו על העלייה

הגב' בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, פירטה את הגורמים שהובילו לעלייה במחיר: "מספר גורמים השפיעו החודש על העלייה במחיר. אחד הגורמים הוא עליית מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי שעלה בכ-6%. עלייה זו קוזזה בחלקה בעקבות ירידה של כ-3% בשער הדולר".

לדבריה, השינויים במחיר הבנזין הבינלאומי ובשער הדולר הביאו ביחד לעלייה של כעשר אגורות לליטר. מעבר לכך, רשות המיסים ביצעה עדכון של רכיב הבלו בהתאם למדד המחירים לצרכן במסגרת עדכון תקופתי, דבר שהוסיף כחמש אגורות לליטר.

עדכון תקופתי במרווח השיווק

בנוסף, בוצע עדכון חצי שנתי של מרווח השיווק, שעלה באגורה אחת. כלל השינויים הללו הביאו לעלייה כוללת של 16 אגורות לליטר בחודש ספטמבר. העלייה מגיעה לאחר שבחודשים האחרונים נרשמו תנודות במחירי הדלק, כאשר בחודש תמוז נרשמה ירידה משמעותית של 32 אגורות.

משרד האנרגיה והתשתיות ממליץ לצרכנים להשוות מחירים בין תחנות הדלק השונות ולבחור בתחנה הכדאית ביותר. פירוט מלא של נוסחת המחיר לצרכן זמין לעיון באתר משרד האנרגיה והתשתיות.

יצוין כי מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתיות מפרסם בסוף כל חודש את מחיר בנזין 95 בתחנה לחודש הבא, בהתאם לנוסחה שנקבעה בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים. מחיר הבנזין בתחנה מבוסס על ממוצע מחירי הדלק באזור אגן הים התיכון בחמישה ימי מסחר, שקדמו לשני ימי העבודה האחרונים בחודש הקודם.