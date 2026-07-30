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עדכון מחירים

מחיר הדלק יזנק במוצאי שבת: 8.09 שקלים לליטר

מינהל הדלק והגז הודיע על עדכון מחירים שייכנס לתוקף בחצות הלילה שבין שבת לראשון | ליטר בנזין 95 אוקטן יעלה ב-61 אגורות | העלייה נובעת מהמצב הביטחוני במפרץ הפרסי ומעליית מחירי הנפט בעולם

(צילום: AI)

מינהל הדלק והגז שבמשרד האנרגיה והתשתיות פרסם הבוקר (יום ה') הודעה על עדכון מחירי הדלק, שייכנס לתוקף בחצות הלילה שבין יום השבת הקודש ליום ראשון הבא (ב' באב תשפ"ה, 2 באוגוסט).

על פי ההודעה, המחיר המרבי שיורשו תחנות הדלק לגבות עבור ליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בשירות עצמי יעמוד על 8.09 שקלים (כולל מע"מ) – עלייה של 61 אגורות לעומת המחיר הנוכחי. תוספת המחיר עבור שירות מלא תישאר ללא שינוי ותעמוד על 25 אגורות לליטר.

בעיר אילת, שם לא נגבה מע"מ, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 6.85 שקלים – עלייה של 51 אגורות. גם שם תוספת השירות המלא תישאר ללא שינוי, 21 אגורות לליטר.

במשרד האנרגיה הסבירו כי הזינוק במחירים נובע בעיקרו מהמתיחות הביטחונית הגוברת במפרץ הפרסי ומהפעולות הצבאיות האמריקניות המתמשכות כנגד יעדים של השלטון באיראן. כמו כן, הקשיים בתנועת הספנות במצר הורמוז עקב פעילות איראנית משפיעים אף הם על עליית המחירים העולמית של הנפט.

דלקמשרד האנרגיהמחירי דלק

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