תביעה ייצוגית בהיקף משמעותי הוגשה השבוע לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד רשת רמי לוי שיווק השקמה וחברת ר.ס חברה לייבוא וייצור מזון. התביעה, שהוגשה על ידי הדס לבמור באמצעות עורכי הדין איתי ארגוב ואסף פינק, טוענת כי הרשת שיווקה מוצרי מזון של המותג הפרטי שלה במשקל נמוך מהמשקל המוצהר על גבי האריזה, תוך גרימת נזק כלכלי לצרכנים שלא קיבלו את מלוא הכמות ששילמו עליה.

על פי כתב התביעה, חברת ר.ס היא היצרנית של המוצרים, בעוד שרשת רמי לוי משווקת אותם תחת המותג הפרטי שלה. התובעת מפרטת כי החשד התעורר לאחר שרכשה שתי אריזות של אבקת קקאו במשקל מוצהר של 500 גרם, ובעת שקילתן גילתה כי משקלן נמוך מהמשקל המצוין על האריזה.

בדיקות במכון התקנים חשפו פערים

בעקבות הממצא הראשוני, ביצעה התובעת לטענתה בדיקות נוספות של מוצרים מאותו סוג וכן של מוצרים נוספים מהמותג הפרטי של הרשת. בין המוצרים שנבדקו נמנים אבקות קקאו, אבקות להכנת משקה שוקו, אבקות מרק בטעם עוף, קוקוס טחון ואבקת סוכר. בכל המקרים, לטענת התובעת, נמצאו פערים בין המשקל המוצהר לבין המשקל בפועל.

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לבקשת התובעת נערכו בדיקות במכון התקנים הישראלי, שבמסגרתן נבדקו מספר מוצרים מהמותג הפרטי. לפי התביעה, תוצאות הבדיקות העלו פערים משמעותיים בין המשקל הנקי המוצהר לבין המשקל שנמצא בפועל במוצרים שונים. בנוסף, התובעת טוענת כי ערכה בדיקות נוספות במשך חודשים ארוכים בסניפים שונים של רמי לוי ברחבי הארץ, וגם בהן נמצאו, לטענתה, חריגות דומות.

טענות להתנהלות שיטתית

לטענת התובעת, מדובר בהתנהלות שגרמה לצרכנים לשלם מחיר מלא עבור מוצרים שכמותם בפועל הייתה קטנה מזו שהובטחה על גבי האריזה. עוד נטען כי הנתבעות ידעו, או לכל הפחות היו צריכות לדעת, שהמשקל המוצהר חייב לשקף במדויק את תכולת המוצר, וכי סימון שאינו תואם את המשקל בפועל מהווה מצג מטעה כלפי הצרכנים.

במסגרת התביעה מתבקש בית המשפט להכיר בהליך כייצוגי, להורות על הפסקת ההתנהלות הנטענת, לחייב את הנתבעות לשווק את המוצרים בהתאם למשקלם בפועל ולפסוק פיצוי לחברי הקבוצה שנפגעו. סכום התביעה טרם הוערך במדויק, ולכן הוגשה לבית המשפט המחוזי כתביעה שסכומה אינו ניתן להערכה בשלב זה.

הרשת טרם הגישה כתב הגנה

יצוין כי נכון לעכשיו מדובר בטענות התובעת בלבד. בית המשפט טרם הכריע בתביעה, והנתבעות טרם הגישו את כתב הגנתן. רשת רמי לוי לא פרסמה עד כה תגובה רשמית לתביעה.