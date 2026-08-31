השופט אריאל צימרמן מבית המשפט המחוזי בתל אביב סיים היום (יום ב') את הסכסוך המשפטי הממושך סביב פרויקט מנהרות הכרמל, כאשר הוא מתאר את התוצאה במילים "בקול ענות חלושה". החברה הסינית CCEC הגישה תביעה בסך 100 מיליון שקל, ואילו קבוצות שיכון ובינוי ואשטרום הגישו תביעה נגדית בסכום של 61.2 מיליון שקל.

אולם לאחר שנים ארוכות של הליכים משפטיים, הסכום שנפסק לתשלום מהחברות הישראליות לקבלנית הסינית עומד על כרבע מיליון שקל בלבד, כפי שפורסם לראשונה על ידי כתב המשפט איתמר לוין.

הרקע לסכסוך: חברות שיכון ובינוי ואשטרום הקימו יחד את קבוצת כרמלטון, שזכתה במכרז לביצוע פרויקט מנהרות הכרמל ושימשה כקבלן הראשי בפרויקט. את עבודות הכרייה בפועל ביצעה החברה הסינית CCEC, השייכת לחברת הרכבות הלאומית של סין. המנהרות נחנכו לפני כחמש עשרה שנה, בעוד התביעות הוגשו בשנת תשע"ב (2012).

עיקר המחלוקת נסב על טענת החברה הסינית כי השלימה את העבודות בהקדמה של שמונה חודשים וחצי, ולפיכך היא זכאית לבונוס בסך 36 מיליון שקל. בנוסף תבעה החברה 58 מיליון שקל נוספים בטענה שחסכה סכומים משמעותיים במהלך ביצוע הפרויקט.

מנגד טענו נציגי שיכון ובינוי ואשטרום כי החברה הסינית דווקא איחרה בשמונה חודשים במסירת המנהרות, ועל כן דרשו ממנה פיצוי של 49 מיליון שקל בגין העיכוב.

המומחה מטעם בית המשפט, המהנדס האיטלקי אנריקו פיצארוטי, קבע בחוות דעתו כי החברה CCEC הקדימה את מועד המסירה ב-24 ימים בלבד. השופט צימרמן התערב בממצאים וקבע כי ההקדמה הייתה קצרה אף יותר - 16 ימים בלבד. בעקבות קביעה זו נפסקו לחברה הסינית 363 אלף שקל, בתוספת ריבית והצמדה, וכן 81,140 דולר, השווים לכ-240 אלף שקל.

תביעתה של CCEC בנושא החיסכון בעלויות נדחתה, לאחר שהתברר כי הזכאות לתשלום הותנתה בחתימה על כתב ויתור על תביעות, ועל מסמך זה החברה לא חתמה. במקביל חויבה החברה הסינית לשלם לשיכון ובינוי ולאשטרום סך של 404 אלף שקל, בתוספת ריבית והצמדה, בגין תשלומי ארנונה ששולמו במקומה.

לאחר קיזוז כל הסכומים נקבע כי החברות הישראליות ישלמו ל-CCEC כרבע מיליון שקל. השופט נמנע מלפסוק הוצאות משפט, למרות שאגרות בית המשפט לבדן הסתכמו בכ-2.5 מיליון שקל.

השופט צימרמן סיכם את פסק הדין במילים: "כך הסתיים סכסוך עתק בתשלום נטו לקבלן של כ-250 אלף שקל לערך. ניתן היה לחסוך, וזאת נאמר לא רק כחוכמה שבדיעבד".