טקס החתימה על הסכם הגג של עיריית שדרות, שתוכנן להתקיים במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושורה של שרים בכירים, בוטל ברגע האחרון. הביטול נעשה בעקבות הנחיה ישירה של משרד המשפטים, שאסר על קיום האירוע בתקופת הבחירות, כך דווח הבוקר ב'וואלה'.

הודעת הביטול הועברה לעיריית שדרות ביום שלישי מטעם משרד הבינוי והשיכון, לאחר שמשרד המשפטים הבהיר כי אין לאשר את קיום הטקס. זאת, למרות שמארגני האירוע ציינו כי כל האישורים והתיאומים הנדרשים בוצעו מראש, וכי הטקס תוכנן כפורום מצומצם של גורמי מקצוע ומנהלי אגפים ברשות המקומית בלבד.

רשימת המשתתפים המתוכננת כללה, מלבד ראש הממשלה, את שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר התיירות חיים כץ והשר זאב אלקין. ההגבלות החלות בתקופת בחירות אוסרות על עריכת עצרות וטקסים רשמיים בהשתתפות נבחרי ציבור ופוליטיקאים.

הסכם בהיקף של כמעט 2 מיליארד שקל

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הסכם הגג שחתימתו נדחתה כולל היקף השקעה כולל של כ-1.9 מיליארד שקל, והוא מיועד להאיץ באופן משמעותי את פיתוחה של העיר שדרות. ההשקעה מתחלקת למספר תחומים מרכזיים: כ-1.6 מיליארד שקל יופנו לעבודות פיתוח ותשתיות, כ-230 מיליון שקל להקמת מוסדות ציבור, וכ-90 מיליון שקל לשדרוג וחידוש שכונות ותיקות במסגרת תוכנית "ישן מול חדש".

הביטול מצטרף לשורה של אירועים ציבוריים שנדחו בתקופת הבחירות. לפני מספר ימים נדחה גם כנס העיון השנתי לזכר מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל, לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה הבהירה כי אין לקיים אירועים מתוקצבים בעלי אופי ציבורי-תקשורתי רחב בסמיכות למועד הבחירות.

עם זאת, בשל הנחיות הבחירות המחמירות שנקבעו השנה, נדרשת הממשלה לדחות טקסים ואירועים רשמיים עד לאחר יום הבחירות, גם כאשר מדובר בהסכמים משמעותיים לפיתוח הפריפריה.