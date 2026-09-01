בהתפתחות משמעותית במחנה הימין, חתמו הערב (יום שלישי) שר האוצר בצלאל סמוטריץ', יו"ר מפלגת הציונות הדתית, ומשה פייגלין, יו"ר מפלגת 'זהות', על הסכם לריצה משותפת במסגרת בלוק טכני. ההסכם מגיע לאחר שבועות של משא ומתן מאחורי הקלעים, ונועד למנוע איבוד קולות במחנה הימין.

על פי ההסכם, כל מפלגה תשמור על עצמאותה המלאה, זהותה ודרכה, אך שתי המפלגות ירוצו במסגרת טכנית משותפת. סמוטריץ' הגדיר את הצעד כ"נקודת מפנה קריטית" והצהיר: "זה החיבור הראשון ולא האחרון. ברגע כזה צריך לקחת אחריות. לא רק על המפלגה שלך, אלא על המחנה כולו".

איחוד בימין ( צילום: דוברות )

שר האוצר הדגיש כי האחריות של מנהיגי הימין חורגת מעבר למפלגה הספציפית שלהם. "האחריות שלנו היא לחבר כוחות, להרחיב את המחנה ולא לאפשר לקולות ימין ללכת לאיבוד", אמר סמוטריץ', והפנה קריאה לכלל המפלגות במחנה: "לא חייבים להסכים על הכול כדי לקחת אחריות יחד". יו"ר 'זהות' משה פייגלין אמר כי "אנחנו מביאים את הבשורה שרבים כל כך חיכו לה ויוצאים במהלך משותף שנועד למקסם את כוחו של המחנה הלאומי והאמוני". פייגלין הבהיר: "כעת האחריות עוברת אליכם, הציבור – יחד נוביל את המערכה, נשמור על שלמות הארץ ונביא את ההכרעה ואת הניצחון המוחלט".

נתניהו ופייגלין באיחוד קודם 2019 ( צילום: פלאש 90 )

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בירך על האיחוד וקבע כי מדובר בצעד הכרחי להבטחת מעבר המנדטים את אחוז החסימה. יחד עם זאת, בן גביר הפנה קריאה פומבית לעופר וינטר להצטרף למהלך, ואמר: "אין מקום לריצה נפרדת עבור אף מפלגה שלא עוברת אחוז חסימה".

על פי הפרטים שהתפרסמו, במקרה שעופר וינטר יצטרף למהלך, פייגלין עשוי להסכים לרדת למקום השלישי ברשימה המאוחדת. על פי ההבנות, מתוך 12 המקומות הראשונים ברשימה, שלושה מקומות יישמרו לנציגי מפלגת זהות. עו"ד הרב יצחק זאגה, המוצב כיום במקום השני ברשימת זהות, צפוי להשתבץ במקום השמיני ברשימה המאוחדת. ד"ר מיכאל בן ארי פרש מרצונו בעקבות האיחוד.

האיחוד מגיע לאחר שבועות של מתיחות במחנה הימין. על פי דיווחים, התקיימו מגעים חשאיים בין סמוטריץ' לפייגלין בתיווך ראש הממשלה בנימין נתניהו. בן גביר האשים בעבר את נתניהו ואת סמוטריץ' בניהול "קריאה מבוימת לאחדות" שמטרתה להפחית את דרישותיו של פייגלין. פייגלין עצמו איים בעבר כי לא יפרוש ברגע האחרון "להציל מנדטים". כעת, לאחר שהאיחוד עם סמוטריץ' הושלם, נותרה השאלה האם מפלגות נוספות במחנה הימין יצטרפו למהלך.