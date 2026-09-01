סווידא על סף פיצוץ: הדרוזים בסוריה ספגו מטחי אש כבדים ( צילום: רשתות חברתיות )

הפסקת האש השברירית בדרום סוריה שבה להתערער אמש (יום ב'): עימותים אלימים פרצו בין כוחות הביטחון הסוריים לבין לוחמי המשמר הלאומי באזור סווידא, המהווה את המרכז הדרוזי בדרום המדינה.

הקרבות התפרצו במספר נקודות ממערב ומצפון-מערב לעיר, ביניהן היישובים ולגה, אל-מנסורה ותל חדיד. במהלך העימותים נשמע ירי אינטנסיבי של מקלעים כבדים ופגזי מרגמה. על פי דיווחי המשמר הלאומי, בשעות הערב נורו לעבר השוליים המערביים של העיר פגזי מרגמה וירי ממקלעים בקוטר 23 מילימטר. אחד הפגזים פגע באזור מיושב וגרם לפציעתו של ילד מרסיסים. המשמר הלאומי הדרוזי פרסם הודעה חריפה לפיה הירי פגע בשכונות מגורים, והזהיר כי "לא יעבור ללא מענה". מנגד, הממשלה הסורית הציגה גרסה שונה לחלוטין, וטענה כי חמושים תקפו עמדות של כוחות הביטחון באזורים הכפריים תוך שימוש במרגמות ובנשק כבד. פוליטיקאי איראני נפטר באמצע נאום אליהו לוי | 31.08.26 על פי דיווח של סוכנות North Press, כעשרה אנשי כוחות ביטחון נפצעו בעימותים. ההסלמה הנוכחית מגיעה ימים ספורים לאחר שב-29 באוגוסט האחרון פרץ בתוך העיר סווידא עימות אלים בין פלגים מקומיים, שכלל ירי, השלכת רימונים ואף שימוש בנשק נ"ט מסוג RPG, ובמהלכו נפצעו מפקדים מקומיים ונגרם נזק לבתי מגורים.

סווידא על סף פיצוץ: הדרוזים בסוריה ספגו מטחי אש כבדים - צילום: רשתות חברתיות סווידא על סף פיצוץ: הדרוזים בסוריה ספגו מטחי אש כבדים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:47

סווידא נותרה אחד האזורים המרכזיים בסוריה שבהם שליטת הממשלה המרכזית מוגבלת ביותר. העיר וחלקים נרחבים מהמחוז מוחזקים בידי כוחות דרוזיים המזוהים עם המשמר הלאומי ועם המנהיג הרוחני הדרוזי, חכמת אל-הג'רי.

הסכם הפסקת האש שנחתם בעקבות גל האלימות הקשה שפקד את האזור בשנת 2025 לא הצליח להביא לשקט מתמשך. בחודשים האחרונים נרשמו שוב ושוב חילופי אש ותקריות ביטחוניות באזור, המעידים על שבריריות ההסדר.

סווידא על סף פיצוץ: הדרוזים בסוריה ספגו מטחי אש כבדים - צילום: רשתות חברתיות סווידא על סף פיצוץ: הדרוזים בסוריה ספגו מטחי אש כבדים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:31

ההתפתחויות האחרונות מעוררות חשש כבד שהמתיחות המקומית עלולה להתפתח שוב לעימות רחב היקף. העובדה שהירי הגיע עד לאזורי מגורים אזרחיים, לצד השימוש בנשק כבד והעימותים שהתנהלו במספר צירים במקביל, ממחישה עד כמה הפסקת האש באזור שברירית ובלתי יציבה.

בשלב זה שני הצדדים מאשימים זה את זה בפתיחת האש ובהסלמה, אך דבר אחד ברור: השקט היחסי בסווידא שב להתפורר, והלחימה חוזרת אל העיר הדרוזית בדרום סוריה.