ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף הערב עם צוותו בכנס ראשי הרשויות הדרוזיות והצ׳רקסיות בים המלח, יחד עם יו״ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית השייח מוואפק טריף, יו״ר פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ׳רקסיות וראש מועצת כסרא סמיע יאסר גדבאן וראשי הרשויות | נתניהו נאלץ לסיים לצורך שיחה עם הנשיא טראמפ (חדשות)
חסיד ירושלמי לצד שייך' דרוזי, שניהם לבושים בשחור, עמדו זה לצד זה וחזרו על הקריאה - "הציבור החרדי תומך באחינו הדרוזים – משה רבנו ויתרו דיברו ביידיש" | תיעוד של אהבת חינם שחתם סדרה תיעודית מרתקת על חיי הדרוזים ברמת הגולן (חרדים)
בסאם אבו עואד, דרוזי ישראלי מבוקעתה, חושף בריאיון בלעדי עם ישראל שפירא את החזון הדרוזי למדינה עצמאית
מלאה | לדבריו, "היישובים הישראלים בגולן יחיו תחת שלטון דרוזי", והוא מדגיש: "לא
אוטונומיה - מדינה אמיתית או כלום" | הוא מתרפק על העבר: "בזמן של הנשיא אסד בסוריה היה טוב לכל העדות -
סטודנטים למדו בחינם והיתה סובלנות מלאה" | צפו בריאיון (חדשות)
מאז הדחתו של נשיא סוריה לשעבר אסד ועלייתו של א-שרע, ישראל העבירה לכוחות הדרוזים מאות נשקים, בעיקר שלל שנאסף בלחימה נגד חיזבאללה וחמאס | במקביל, לאחר נפילת המשטר החלו ישראל והדרוזים לדון באפשרות להקמת מדינה דרוזית עצמאית (צבא ובטחון)
לאחר שביקר במקומות הקדושים ביותר לעדה הדרוזית ממשיך ישראל שפירא, חוקר ארץ ישראל, מזרחה לרמת הגולן, שם מתגלה סיפור מורכב של זהויות כפולות, גבולות משתנים וקהילה שרובה המוחלט נאמן למדינת ישראל | האבל במגרש הכדורגל (בארץ)
בפעם הראשונה מאז שהצרפתים פירקו את המדינה הדרוזית האוטונומית בשנת 1936, הדרוזים מעלים רשמית את דרישת העצמאות | השייח' חִכְּמַת סַלְמַאן אל-הִיגְ'רִי הכריז על דרישה לעצמאות דרוזית בהר הדרוזי | האם זה טוב לישראל? (בעולם)
לפי דיווח ברויטרס, ישראל מספקת רובים, תחמושת ומשכורות ל־3,000 לוחמים דרוזים בדרום סוריה | במקביל, מתנהלים מגעים חשאיים עם המשטר בדמשק – בתיווך אמריקני – לקידום "הסכם ביטחון" שיאפשר לישראל נסיגה חלקית מהשטח (מדיני)
משלחת בני נוער מהקהילה הדרוזית, ניצולי האסון ממג'דל שמס מבקרים בהונגריה, במסגרת מסע ספורט הסברתי ביוזמת משרד החוץ, שר החוץ גדעון סער ושגרירות ישראל בבודפשט | הנערים ביקרו גם בבית הכנסת הגדול של בודפשט ושוחחו עם נערים יהודים תושבי המקום (בעולם)
חכמת אל-הג'רי, גורם דרוזי בכיר בסוריה, חזר הערב שוב על דרישת הדרוזים בסוריה להגדרה עצמית, והודה לנשיא טראמפ ולנתניהו |אל-הג'רי קרא לארגונים בינלאומיים לסייע כספית בשיקום הכפרים שנפגעו בטבח בא-סווידא, ואמר כי "אנחנו ממתינים לנסיגת הטרוריסטים מכפרינו כדי לתעד את ההפרות, למרות ניסיונות הממשלה לטשטש את פשעיה" (העולם הערבי)
המסורת הדרוזית רואה ביתרו לא רק יועץ חכם אלא את האדם שהניח את יסודות המשטר הדמוקרטי. הרעיון שמנהיג לא יכול לשלוט לבדו, אלא צריך מוסדות ואנשי מקצוע מתחתיו - זה בדיוק מה שמאפיין דמוקרטיה מודרנית (היסטוריה)
השייח' ריאד חמזה, מבקר המועצה הדתית העליונה של עדת הדרוזים, חושף בפני ישראל שפירא במהלך הביקור בכפר יאסיף בנבי אל-חאדר מסורת עתיקה בעדה הדרוזית על תרומתו המיוחדת של יתרו לניסי יציאת מצרים | צפו (היסטוריה)
לאור ההבנה בסיעות החרדיות כי ה"גוש האמוני" לא באמת מביא תוצאות לבוחר החרדי ויש צורך בשיתופי פעולה נוספים, נחשף היום לראשונה מהלך חריג ומפתיע של יו"ר יהדות התורה, ח"כ אורי מקלב: ציר קשרים ישיר עם ראשי העדה הדרוזית | כל הפרטים על המהלך הפוליטי הדרמטי (חשדות חרדים, פוליטי)
האו"ם יספק לראשונה סיוע הומניטרי לאוכלוסייה הדרוזית שנטבחה על ידי משטרו של ג'ולאני | אחרי הפוגרום שביצעו הג'יהאדיסטים, הדרוזים נותרו ללא אוכל, מים וחשמל | הסיוע יגיע באישור חריג של ממשל ג'ולאני (חדשות, בעולם)
כציבור חרדי, יש לנו זיכרון כואב של התנועה הציונית שבתקופת השואה העדיפה לעיתים שיקולים פוליטיים על הצלת חיי אדם | היום אנו רואים את אותה נטייה מסוכנת חוזרת - העדפת אינטרסים גיאופוליטיים על הצלת חיי אדם חפים מפשע (היסטוריה)
דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה כי הנשיא דונלד טראמפ הופתע מההפצצה הישראלית בסוריה ומתקיפת הכנסיה בעזה, ושוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו כדי שיתקן את הדברים | "בימים האחרונים ראינו דיווחים על כך שיותר אנשים מתים בעזה, הנשיא לא אוהב לראות את זה", היא הוסיפה (חדשות, מדיני)