סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת ממקורות בתימן, באיראן ובאזור כי המהלך הצבאי המהיר של החות'ים לאורך חופי הים האדום אינו מהלך מקומי, אלא תוצאה של הוראה ישירה מלשכות משמרות המהפכה בטהרן. המשטר האיראני פותח חזית נוספת במלחמה הכוללת, כשהוא שולח את קציניו הבכירים ביותר לפקד מקרוב על המערכה הימית.

על פי הפרטים שנחשפו, ההוראה ניתנה כבר בשבוע שעבר במסגרת מאמץ איראני מרוכז לפתוח חזית נוספת מול ארצות הברית ובעלות בריתה באזור. בתמורה להגברת התקיפות נגד מטרות בסעודיה, הבטיחה טהרן לחות'ים מימון כספי חריג, אספקה שוטפת של אמצעי לחימה מתקדמים, ואף שיגרה שורה של מפקדים בכירים ממשמרות המהפכה שיחצו את הגבול כדי לנהל את המבצעים בשטח באופן אישי. גורמים איראניים ניסו להציג את התמונה באור אחר וטענו כי ההשתלטות על נמל מוח'א והמרחב יצאה לפועל כהחלטה בלעדית של ההנהגה החות'ית ולא בהנחייה ישירה של הרפובליקה האיסלאמית – טענה שמופרכת לחלוטין על ידי דיפלומטים אזוריים המעורים בפרטי התדרוכים החסויים מטהרן.

כוחות החות'ים - צילום: מהרשתות הערביות כוחות החות'ים | צילום: צילום: מהרשתות הערביות 10 10 0:00 / 2:21

חשיפה מדינית של אתר אקסיוס מעלה כי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הטיח בדלתיים סגורות סירוב חד-משמעי ליורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, ומנע ממנו יציאה למערכה צבאית ישירה נגד מעוזי החות'ים בתימן.

השיחות בין השניים, שהתקיימו ביום חמישי, חשפו את הפערים בגישתן של המעצמות מול ההתפתחויות במרחב הים האדום. על פי שני גורמים אמריקניים בכירים ששוחחו עם האתר, ריאד הפצירה בוושינגטון להוביל מהלך צבאי התקפי ותקיף נגד המורדים, אך נתקלה בבלם אמריקאי ברור.

למרות הסירוב המובהק להפעיל אש ישירה נגד החות'ים בשלב זה, בוושינגטון מבהירים כי הממשל אינו מפקיר את בעלת בריתו: בימים האחרונים נרשמת הגברה משמעותית של התמיכה האמריקאית בסעודיה, זאת על רקע התקדמותם המהירה של החות'ים ותקיפות הדלק והאנרגיה שהם מובילים בשטח הממלכה.

החלטתו של טראמפ משקפת זהירות רבה סביב הרחבת המעורבות הצבאית הישירה של ארצות הברית בזירה התימנית, ומותירה את ריאד להתמודד מול האיום בצל גיבוי לוגיסטי ומדיני מוגבל, אך ללא מעטפת תקיפה אמריקאית ישירה כפי שביקש יורש העצר.

כוחות המורדים החות'ים (אנסאר אללה) השתלטו באופן מלא על נמל אל-מוח'א ההיסטורי שבמערב תימן, כך עולה מדיווחים ממקורות צבאיים תימניים ובינלאומיים. הנמל הקריטי, השוכן כ-75 קילומטרים צפונית למצר באב אל-מנדב, נפל לידי הארגון לאחר ימי לחימה עקובים מדם מול כוחות הממשלה הנתמכים על ידי סעודיה.

על פי הדיווחים, כוחות הממשלה התימנית נדרשו לסגת דרומה תחת אש כבדה. ההשתלטות על מוח'א מעניקה לחות'ים שליטה על נקודה אסטרטגית בחוף הים האדום, במרחק נגיעה ממצר באב אל-מנדב – אחד מצווארי הבקבוק הימיים החשובים בעולם לתנועת ספינות בין האוקיינוס ההודי לים האדום ותעלת סואץ.

רויטרס דיווחה כי החות'ים מתקדמים לעבר שליטה רחבה יותר באזור באב אל-מנדב. כל איום משמעותי על התנועה במצר עלול להוביל חברות ספנות להימנע מהנתיב, להאריך מסלולי הפלגה ולהעלות את עלויות הביטוח וההובלה.

החות'ים מתקרבים לחניקת נתיב השיט האדום

במקביל להשתלטות על מוח'א, החות'ים המטירו מטחי טילים בליסטיים וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר ערי דרום-מערב סעודיה. על פי הודעת הקואליציה הסעודית, לפחות 73 בני אדם נפצעו במתקפות, בהם נשים וילדים. האזורים שהותקפו כוללים את הערים אבהא, ח'מיס מושייט, ג'יזאן ונג'ראן – כולן בדרום סעודיה ובקרבת הגבול עם תימן.

דובר הקואליציה הסעודית, הגנרל תורכי אל-מאלכי, הגדיר את המתקפה "הסלמה מסוכנת" והאשים את החות'ים בפגיעה מכוונת בתשתיות אזרחיות וכלכליות. אחד המוקדים המרכזיים היה ג'יזאן, שם הותקפה תשתית אנרגיה של חברת Saudi Aramco. משרד האנרגיה הסעודי מסר כי כמה מתקני אנרגיה בדרום המדינה נפגעו, וכי צוותי חירום וכיבוי אש הוזעקו למקום בעקבות שריפות שפרצו במתקנים.

שריפה במתקני אנרגיה בסעודיה: 73 נפצעו בהתקפת החות'ים - צילום: רשתות חברתיות שריפה במתקני אנרגיה בסעודיה: 73 נפצעו בהתקפת החות'ים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:17

בחלק מהאתרים הופסקו פעולות באופן זמני כדי לאפשר טיפול בנזק ובשריפות. בית הזיקוק של ארמקו בג'יזאן מסוגל לעבד כ-400 אלף חביות נפט ביום, והאזור כבר הפך בעבר למטרה של מתקפות מצד החות'ים. במקביל דווח על מתקפות באזור אבהא וח'מיס מושייט, הסמוכות לבסיס חיל האוויר המלך ח'אלד ולנמל התעופה.

ההתקדמות המהירה של החות'ים לעבר איי האניש, אי זוקאר, ד'ובאב ואי פרים מעניקה לארגון שליטה על צוואר הבקבוק הקריטי שדרכו עובר נפט גולמי וסחורות ענק מאסיה לאירופה דרך תעלת סואץ. בעקבות אובדן השליטה והפגיעה במתקני האנרגיה הסעודיים, מחירי הנפט מסוג ברנט זינקו בחדות אל מעבר ל-105–107 דולר לחבית.

האו"ם כבר הזהיר כי האזור נכנס ל"שלב מסוכן" שעלול להבעיר מחדש מלחמה אזורית כוללת. אלפי משפחות תימניות כבר נמלטו מאל-מוח'א דרומה לעבר אדן ולחג'. בזירה הצבאית, כוחות הממשלה מתארגנים מחדש בד'ובאב בניסיון לבלום את המשך ההתקדמות, בעוד הקואליציה בראשות סעודיה פתחה בתקיפות אוויריות נרחבות על מעוזי החות'ים.

החות'ים, הנתמכים בידי איראן, הצליחו לאורך השנים לפתח ולהפעיל מערך הכולל טילים בליסטיים, טילי שיוט וכלי טיס בלתי מאוישים. היכולות הללו הפכו את הארגון משחקן מקומי בתימן לגורם צבאי בעל יכולת להוציא לפועל תקיפות גם מעבר לגבולות המדינה. בשנים האחרונות הוכיחו החות'ים כי הם מסוגלים לשגר טילים וכטב"מים לעבר יעדים בסעודיה ואף לתקוף ספינות בים האדום.

השאלה המרכזית העומדת כעת במרכז הבמה העולמית היא האם מדובר בפריצה מקומית זמנית או בשינוי מלא-קבע במפת השליטה על הים האדום – מערכה שבה כל העולם משלם את המחיר.