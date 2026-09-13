שריפות בסעודיה בעקבות תקיפות החות'ים - 73 נפצעו ( צילום: רשתות חברתיות )

דובר צבא החות'ים בתימן, יחיא סריע, פרסם היום (ראשון) ברשת X הודעה לפיה הארגון שיגר מטח ומתקפה מדויקת כלפי בסיס צבאי בממלכה הסעודית. על פי ההודעה, המטרה הייתה לפגוע במרכזי פיקוד ובמחסני חימוש בתוך השטח הסעודי.

המהלך מתרחש על רקע דיווחים באקסיוס לפיהם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן פנה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ בבקשה לתקוף בתימן ונדחה. במקביל, סעודיה מדווחת על נפילת טיל בגבול שפצע שני אנשים והחריב מסגד באזור הדרום. על פי הנתונים המסתמנים מהשטח, כ-500 הרוגים כבר נספרו בצל הקריסה המוחלטת של ההפוגה. קרוב ל-50 אלף נפשות נמלטות בבהלה מבתיהן מול מצרי באב אל-מנדב הבוערים. אזור תעז בוער מתקיפות צבא תימן, וכפרים שלמים הפכו לערימת אפר ונותרו ללא מזון. החות'ים מדווחים על 129 גיחות תקיפה סעודיות ב-48 השעות האחרונות. המערכה שאמורה הייתה להיות מוגבלת הופכת מול עיני העולם למלחמת אזרחים מחודשת, שבה האיראנים דוחפים קדימה, הסעודים חורקים שיניים, ווושינגטון מהססת. מאה מטוסי קרב במפגן דרמטי במצרים אליהו לוי | 09.09.26 על פי דיווחי רויטרס, הפעולה של החות'ים התבצעה בהכוונה ישירה של משמרות המהפכה של איראן. שני מקורות איראניים מסרו כי טהרן הורתה לחות'ים בשבוע שעבר להסלים את התקפותיהם על סעודיה, והבטיחה להם מימון נוסף ונשק. בימים האחרונים שיגרו החות'ים טילים וכטב"מים לעבר מטרות בדרום סעודיה, כולל מתקני אנרגיה ותשתיות. על פי הודעת הקואליציה הסעודית, לפחות 73 בני אדם נפצעו במתקפות, בהם נשים וילדים. האזורים שהותקפו כוללים את הערים אבהא, ח'מיס מושייט, ג'יזאן ונג'ראן – כולן בדרום סעודיה ובקרבת הגבול עם תימן.

צמרת ההגנה והביטחון של ממלכת ערב הסעודית ( צילום: משרד ההגנה של ממלכת ערב הסעודית )

אחד המוקדים המרכזיים היה ג'יזאן, שם הותקפה תשתית אנרגיה של חברת Saudi Aramco. משרד האנרגיה הסעודי מסר כי כמה מתקני אנרגיה בדרום המדינה נפגעו, וכי צוותי חירום וכיבוי אש הוזעקו למקום בעקבות שריפות שפרצו במתקנים.

בתחילת השבוע השלימו החות'ים את ההשתלטות על מצר באב אל-מנדב, אחד מנתיבי השיט האסטרטגיים והחשובים בעולם, כך דווח בסוכנות הידיעות AFP. כוחות המורדים הנתמכים באיראן השתלטו על האי פרים שבלב המצר ועל עיר החוף ד'ובאב הצמודה למצר, ובכך הרחיבו את שליטתם לכמעט כל החוף התימני של ים סוף.

גורמים בממשלה התימנית, המוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית ונתמכת בידי סעודיה, הודו כי כוחות הממשלה נסוגו מהאי האסטרטגי פרים הנמצא במרכז הכניסה למצר. לדבריהם, שליטה על ד'ובאב ועל האי פרים היא מפתח לשליטה במצר באב אל-מנדב.

שריפות בסעודיה בעקבות תקיפות החות'ים - 73 נפצעו - צילום: רשתות חברתיות שריפות בסעודיה בעקבות תקיפות החות'ים - 73 נפצעו | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:10

בעוד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מצהיר כי החות'ים "לא רוצים להילחם בנו", הארגון התימני שוב מוכיח שהשטח מנהל את האירוע, לא ההצהרות. על פי דיווחי Axios וגורמים אמריקאיים, הנשיא דונלד טראמפ אישר לריאד לפעול נגד החות'ים, מה שהוביל לתקיפות סעודיות ממוקדות בחודיידה ובצנעא ולהקמת קואליציה ימית בהובלת סעודיה. אך טראמפ הדגיש שוב ושוב: ארצות הברית לא תוביל את הקמפיין ולא תשלח חיילים לבוץ התימני.

פקיסטן הבהירה כי תפעיל את הסכם ההגנה המשותף עם סעודיה וטורקיה במקרה של הסלמה בתקיפות החות'ים מתימן על שטח הממלכה. שר הביטחון הפקיסטני, ח'וואג'ה אסיף, הדגיש את מחויבות מדינתו להגנת השטח הסעודי ואמר כי "תוקפנות נגד מדינה אחת תיחשב כתוקפנות נגד כל שלוש המדינות".

במקביל לתיאום הצבאי, אסלאמאבאד העבירה אזהרה תקיפה לטהראן בדרישה לרסן את בעלי בריתה בתימן כדי למנוע הידרדרות למלחמה אזורית כוללת.